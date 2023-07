Magda Gessler zasłynęła jako oryginalna i charyzmatyczna restauratorka. Przez lata udzielania się w polskim show-biznesie zyskała miano barwnej postaci. Nie da się jednak ukryć, że kobieta ma ogromne grono wiernych fanów, którzy z chęcią śledzą jej każdy krok. Gwiazda aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie zdobyła ponad milion obserwatorów. Co jakiś czas pokazuje, jak wyglądała kilkadziesiąt lat temu.

Magda Gessler podzieliła się archiwalnym zdjęciem z lat 80. Zmieniła się nie do poznania

Magda Gessler właśnie skończyła 70 lat. Okrągłe urodziny świętowała wraz z najbliższą rodziną. Impreza była niespodzianką, którą przygotowała jej córka, Lara. Restauratorka nie kryła zadowolenia. Co jakiś czas Gessler wraca jednak pamięcią do dawnych lat. Jakiś czas temu po raz kolejny pokazała zdjęcie z młodości. Na fotografii ma 27 lat. Wspominała czas spędzony z najbliższymi w Warszawie. "To był cudowny czas spędzony z moim mężem Volkhartem Mullerem, moim bratem i jego żoną Zosią Rejman. Siostra Marcysia Rejman również była z nami. 1982 rok... Sentymenty z tamtych lat" - napisała pod zdjęciem.

Fani komentowali kadr z lat 80. Jak się okazało, część obserwatorów zauważyła podobieństwo gwiazdy do córki Lary. "Lara, jak siostry na tym zdjęciu", "Na tym zdjęciu jest pani bardzo podobna do Lary", "A ja widzę Larę" - pisali pod postem. Część z nich była również zachwycona urodą znanej restauratorki. Nie jest to pierwszy raz, gdy Magda Gessler chwali się ujęciem z dawnych lat. Kilka miesięcy temu pokazała zdjęcie z 1995 roku. Wówczas została porównana do Kate Bush i Alexis z "Dynastii". Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. Zdjęcia Magdy Gessler znajdziecie w galerii na górze strony.

Magda Gessler w młodości fot. Instagram.com/magdagessler_official

Nie tylko Magda Gessler pokazuje stare zdjęcia. Polskie gwiazdy uwielbiają dzielić się kadrami z młodości

Nie tylko Magda Gessler lubi wspominać dawne lata. Wiele znanych gwiazd uwielbia dzielić się wspomnieniami z fanami. Wśród nich znajduje się Blanka Lipińska. Jakiś czas temu pisarka podzieliła się zdjęciem sprzed prawie dekady. Uwagę przyciągnęła jej fryzura. W tamtym czasie miała czarne, krótkie włosy. Stare ujęcie pokazała także Joanna Jabłczyńska. Tuż przed tegoroczną maturą pochwaliła się archiwalnym zdjęciem ze studniówki. Wówczas aktorka nosiła krótkiego boba. Fani stwierdzili, że nic się nie zmieniła. "Czas się dla ciebie zatrzymał" - pisali w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: W takim wydaniu Blanki Lipińskiej jeszcze nie widzieliśmy. Co za metamorfoza: Obym więcej tak nie wyglądała