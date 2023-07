Afery z aktorem-amatorem, podstawionym przez TVP do odgrywania roli przechodnia pod Telewizyjną Agencją Informacyjną ciąg dalszy. Adrian Borecki, który jest jego autorem, zaprzecza, że mężczyzna został wynajęty.

Adrian Borecki o podstawianiu przechodnia. "Spotkamy się w sądzie"

Pod siedzibą Telewizyjnej Agencji Informacyjnej od trzech lat wieczorami spotykają się aktywiści protestujący przeciwko propagandzie i kłamstwom. Telewizja Polska czasem się tym nie przejmuje, a czasem próbuje z tym walczyć. Jak udało nam się ustalić, przez podstawianie aktorów. Do sprawy odniósł się teraz autor materiału, w którym wystąpił aktor Krzysztof Rydzylewski - Adrian Borecki. Mężczyzna zaprzeczył jednak, by kiedykolwiek w karierze dziennikarskiej opłacał i wynajmował rozmówców w swoich materiałach.

Proszę nie rozpowszechniać kłamstw. W przeciwnym razie spotkamy się w sądzie - powiedział serwisowi Press.pl

"Przypadkowy przechodzień" w TVP ganił opozycję. Wyjaśnia: Miałem przejść i tyle

Zaprzeczył również temu, że ktoś inny mógł stać za wynajęciem aktora. Reporter "Wiadomości" 3. lipca 2023 roku zrobił materiał na temat tej akcji zapowiedzianej jako "Uliczny jazgot na zamówienie?". Chodził wokół siedziby TVP i zadawał pytania pikietującym. Ci jednak niekoniecznie chcieli odpowiadać mu na pytania. Ten więc sam komentował sytuację. Żeby nie wyglądało to jednak zbyt ostentacyjnie, zaczął przepytywać przechodniów. Jednym z nich był Rydzylewski, który powiedział: "Krzyczą o coś, co w ogóle nie ma sensu i racji bytu. Mamy tu i policję, która musi być opłacona na coś takiego". Borecki miał wtedy podsumować to słowami: "zażenowany pikietą mężczyzna sam do nas podchodzi". Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

