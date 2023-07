Blanka zyskała błyskawiczną sławę, kiedy wystartowała w preselekcjach do Eurowizji w TVP. Zyskała sympatię jurorów, lecz sposób głosowania wzbudził kontrowersje wśród widzów. Na wokalistkę spadła fala krytyki. Jednak ostatecznie kibicowaliśmy jej w Wielkiej Brytanii, a Polka przeszła nawet do finału konkursu. Po Eurowizji jej kariera przyspieszyła z dnia na dzień. Wydała nowy singiel, więc oprócz "Solo" można już podrygiwać przy "Boys like toys". Niespodziewanie pojawiły się plotki, że piosenkarkę miałby czekać kolejny przełom. Choć dopiero od niedawna stawia kroki w polskim show-biznesie, niektórzy widzą ją jako trenerkę w "The Voice Kids". Sama zainteresowana zabrała głos.

"The Voice Kids". Blanka na fotelu jurorki? Zdecydowana odpowiedź

Niedawno media obiegła informacja, że Dawid Kwiatkowski rozstał się z produkcją TVP i nie będzie już zasiadał w fotelu jurora. Kto mógłby go zastąpić? Mówi się m.in. o Marinie, która miała już zdjęcia próbne w studiu. Ostatnio pisaliśmy jednak, że gwiazda ma swoje wymagania. Czy produkcja rozważa udział Blanki w "The Voice Kids"? Wiadomo, że lista kandydatów się wydłuża. Mówi się nie tylko o Marinie, ale i Roksanie Węgiel, czy Grzegorzu Hyżym. Co na to Bejba? Okazuje się, że byłaby chętna do oceniania dziecięcych głosów.

Nie myślałam o tym, ale myślę, że jeśli byłaby taka opcja to oczywiście. Na pewno stawiałabym na to, że nie można się poddawać i trzeba robić to, co się kocha - powiedziała Blanka w rozmowie z Party.

Uczestnik "Mam talent!" zaśpiewał na komunii. Internauci podzieleni

"The Voice Kids" z dużymi zmianami

Przez "The Voice Kids" przewinęło się kilka sław. W pierwszej edycji wokalne talenty oceniali Edyta Górniak, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron. W drugiej miejsce Edyty zajęła Cleo. Skład był niezmienny od kilku edycji. Młode talenty ceniły sobie współpracę z Kwiatkowskim, który wyrósł na oczach fanów i stał się idolem nastolatek. Jak myślicie, kto pasowałby na jego miejsce? Zdjęcia Blanki znajdziecie w galerii na górze strony.

