Organizowane na Dolnym Śląsku wydarzenie literackie festiwal Góry Literatury odbywa się w tym roku już po raz 14. W ramach festiwalu można wziąć udział m.in. w kinie plenerowym, pokazach, seminariach, koncertach czy spotkaniach z zaproszonymi gośćmi. Robert Więckiewicz w Górze Literatury bierze udział już po raz trzeci, jednak na zdjęciach z tegorocznej imprezy niemal trudno go rozpoznać.

Tak dziś wygląda Robert Więckiewicz

Od początku kariery Robert Więckiewicz znany był raczej z krótkiej fryzury i braku lub bardzo krótkiego zarostu. Kilka miesięcy temu aktor postanowił zmienić nieco wizerunek - zaczął zapuszczać włosy, a także wąsy i brodę, co widać było już m.in. na tegorocznym ogłoszeniu nominacji do Orłów. Podczas festiwalu Góry Literatury Więckiewicz zaprezentował się z mocno już długimi włosami, które zaczesał do tyłu. Aktor ma też już imponującą, starannie przystrzyżoną brodę i długie wąsy.

Więcej zdjęć Roberta Więckiewicza - obecnych i wcześniejszych - znajdziecie w galerii na górze strony.

Robert Więckiewicz i Maciej Stuhr AKPA

Podczas tegorocznej edycji festiwalu Robert Więckiewicz wraz z Maciejem Stuhrem, Arkadiuszem Jakubikiem i Janem Peszkiem czytali fragmenty powieści Olgi Tokarczyk "Empuzjon" - pierwszej, którą wydała pisarka po otrzymaniu Nagrody Nobla w 2018 roku. Fundacja noblistki od kilku lat jest także organizatorem festiwalu Góry Literatury, a Tokarczuk to jedna z jego gospodyń. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 7 i potrwa do 16 lipca, a festiwal odbędzie się aż w 20 różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku. Impreza cieszy się bardzo dużą popularnością, dlatego organizatorzy przewidzieli w sumie aż 130 różnych wydarzeń.