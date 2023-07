W piłkarskim świecie Georgina Rodriguez i Crisitano Ronaldo tworzą jedną z najgorętszych par. Sportowiec miał poznać ukochaną podczas zakupów. Owocem ich miłości jest dwójka dzieci. Choć mogłoby się wydawać, że ich życie to prawdziwa sielanka, to od dłuższego czasu w mediach głośno o rzekomych kłopotach w raju. "Ronaldo nie jest szczęśliwy. Georgina spędza całe dnie w galeriach handlowych. To jest właśnie jeden z powodów ich kryzysu" - mówił popularny portugalski dziennikarz Daniel Nascimento. Jednakże gwiazdy w żaden sposób nie potwierdziły tych doniesień. Natomiast w ich mediach społecznościowych aż huczy od wspólnych zdjęć. Tym razem pokazali, jak spędzają czas na plaży.

Georgina i Cristiano Ronaldo bawią się nad wodą. Koniec kryzysu?

Lato w pełni, a słońce dopisuje nie tylko w Polsce. Chociaż Ronaldo i Georgina przywykli już do takiej pogody, ponieważ na co dzień dzielą życie między dwoma gorącymi krajami: Portugalią i Arabią Saudyjską, to chętnie korzystają z uroków tej pory roku. Widać to szczególnie po ich ostatnich postach zamieszczanych w sieci.

Zarówno piłkarz, jak i jego żona są w mediach społecznościowych bardzo popularni. Chętnie dzielą się tam urywkami z prywatnego życia, czy właśnie kadrami ze wspólnych podróży. Tym razem podzielili się z obserwatorami zdjęciami z zabawy nad morzem. Ronaldo i Georgina odziani w kostiumy kąpielowe z uśmiechem na twarzy śmigali na skuterach wodnych. Widać także jak zakochani przytuleni opalają się na jachcie.

Pomimo transferu Cristiano Ronaldo do drużyny z Arabii Saudyjskiej, piłkarz zdecydował się wybudować drugi dom dla swojej rodziny w Portugalii. Willa znajduje się w malowniczej miejscowości Cascais położonej tuż nad Oceanem Atlantyckim. Jednak na drodze do upragnionej nieruchomości cały czas wyrastają jakieś komplikacje. W efekcie prace trwają już trzy lata, a końca nie widać.

Na budowę narzekają sąsiedzi budynku. W sieci pojawiły się nagrania, jak osoba mieszkająca niedaleko narzeka na niekończące się prace w jego okolicy. "To jeszcze co najmniej rok pracy. Jesteśmy już tym zmęczeni. Dom jest tak duży, że wygląda jak szpital. Nasze ulice są ciągle zablokowane, a ogród mam pełny kurzu. Wszystko przez "piramidę faraona" Ronaldo" - mówi. W dodatku luksusowa posiadłość pary cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mediów, którzy cały czas krążą po okolicy.