Anna i Robert Lewandowscy mieli ostatnio niezwykły powód do świętowania. Z okazji 10 rocznicy ślubu zorganizowali drugie wesele, podczas którego odnowili przysięgę małżeńską w słonecznej Toskanii. Na miejscu zgromadziła się masa gości, którzy sprawili, że ten dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy. Wygląda na to, że chcieli odrobinę przedłużyć imprezę i zorganizowali poprawiny.

Lewandowscy bawią się na poprawinach

Po wystawnym weselu w ogrodzie Lewandowscy zabrali bliskich na poprawiny w klimacie włoskiego disco. Impreza została zorganizowana na terenie pięknej posiadłości z basenem, na której znajduje się stary, ceglany budynek. Na tę okazję Anna Lewandowska wybrała mini zdobioną dużymi cekinami oraz srebrny top odsłaniający plecy. Do tego dobrała sandałki na szpilkach. Z kolei Robert Lewandowski zaprezentował się w czarnym zestawie. Więcej zdjęć znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Anna i Robert Lewandowscy wywijają w rytm włoskiej muzyki

Anna i Robert Lewandowscy już podczas wesela dali popis umiejętności tanecznych. Fani zachwycali się wykonaniem bachaty, jednak jak widać na tym nie koniec. W najnowszym poście na Instagramie małżonkowie zamieścili krótki film z wesela, na którym wywijali w rytm włoskiej muzyki. Widać, że świetnie się bawili.

Obserwatorzy zwrócili uwagę na to, że dobór piosenki był raczej średni z uwagi na to, że "Bella Ciao opowiada o gotowości poświęcenia życia za wolność i jest raczej typowo powojenne". "'Bella Ciao' to utwór, którego się nie tańczy".