Plotek jako pierwszy ogłosił, że Marina Łuczenko-Szczęsna jest po zdjęciach próbnych do "The Voice Kids", na których walczyła z Natalią Nykiel. Przesłuchania w ciemno do programu będą nagrywane w dniach 21-25 sierpnia. Jeśli produkcja zdecyduje się, by wolny fotel jurorski po Dawidzie Kwiatkowskim zajęła żoną znanego bramkarza, będzie musiała zagwarantować jej szereg udogodnień. Plotek poznał szczegóły najważniejszych jej wymagań.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Wymagania Mariny by mogła być jurorką w "The Voice Kids"

Marina Łuczenko-Szczęsna na co dzień mieszka w Turynie. Dlatego by pojawić się na planie muzycznego show TVP2, będzie musiała specjalnie przylecieć do Polski. Wokalistka nie chce tego - co jest zrozumiałe - robić na własny koszt. A zamieszkanie na dłużej w naszym kraju nie wchodzi w grę, by nie narażać się na rozłąkę z ukochanym, który gra w Juventusie. Postawiła więc sprawę jasno i ma nadzieję, że w razie zdecydowania się na nią, to co jest dla niej ważne, zostanie przez produkcję zagwarantowane.

Marina poinformowała produkcję, że będzie jej trzeba opłacać przeloty w obydwie strony. Poza tym chciałaby mieć zapewnione noclegi w hotelu na Krakowskim Przedmieście w Warszawie, by po planie nie musiała się o nic martwić i mogła wypoczywać w spokoju. Zaangażowanie jej wymaga dobrej logistyki, by jednak wydać na tzw. dodatkowe koszty możliwie jak najmniej pieniędzy - opowiada nasze źródło z produkcji.

Marina Łuczenko-Szczęsna Fot. Kapif.pl

Edyta Górniak prosi o podobne rzeczy jak Marina