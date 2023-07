"M jak miłość". Szykuje się wielki powrót. Wywróci życie Marty do góry nogami

"M jak miłość" bez wątpienia jest jednym z popularniejszych seriali produkowanych przez Telewizję Polską. Na przestrzeni ponad dwóch dekad zdołał sobie zaskarbić serca setkom tysięcy widzów, którzy z niecierpliwością wyczekują nowych odcinków. Chociaż najbliższe pojawią się dopiero jesienią, to plotki zza kulis zdradzają co nieco. Ostatnio opublikowane zdjęcia z planu sugerują powrót Jacka Mileckiego (Robert Gonera).

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek mówi o makijażu na planie "M jak miłość"

Robert Gonera pojawił się na planie "M jak miłość"

Aktorzy, grający w "M jak miłość" chętnie dzielą się w mediach społecznościowych urywkami swojej pracy. Dzięki temu fani nie tylko wiedzą, jak wygląda życie na planie, ale mogą czasem pospekulować na temat tego, co wydarzy się w następnych odcinkach. Ostatnio bracia Mroczek wywołali w ten sposób niemałą burzę w Internecie po tym, jak opublikowali zdjęcie sugerujące, że w serialu pojawi się trzeci brat Zduński.

Marcin Mroczek na nagraniu z dziećmi. W komentarzach burza. Wytłumaczył się

Tym razem również jeden z bliźniaków, Rafał Mroczek, udostępnił na Instagramie kadr, który może spowodować poruszenie wśród widzów. Aktor zapozował do zdjęcia z Robertem Gonerą. "Z Robertem poznaliśmy się lata temu, przy nagraniu pierwszych odcinków serialu. Miło było spotkać się na planie ponownie" - napisał.

Pamiętacie, co Jacek zrobił Marcie? Zdjęcia bohaterów "M jak miłość" znajdziecie w galerii na górze strony.

Rafał Mroczek, Robert Gonera fot. instagram/rafalmroczek

"M jak miłość". Jacek wiele razy zranił Martę. Zrobi to ponownie?

Robert Gonera przez sześć lat grał pierwszego męża Marty Mostowiak (Dominika Ostałowska). Jednak ich związek był bardzo burzliwy. Najpierw Jacek ukrywał przed partnerką, że jest hazardzistą. Po ślubie wdał się także w romans ze swoją znajomą. Następnie zaczęły się problemy finansowe i szemrane towarzystwo. Adwokat popadł w długi i oszukał klientów firmy, dla której pracował. Potem wyjechał za granicę i słuch o nim zaginął, a gangsterzy nachodzili córkę Lucjana (Witold Pyrkosz) i Barbary (Teresa Lipowska).

Wieczorek i Szafirska siedem lat po ślubie. Poznali się w pracy

Czy faktycznie scenarzyści szykują wielki powrót tej kontrowersyjnej postaci? Tego dowiemy się zapewne dopiero jesienią. Jednak warto przypomnieć, że Gonera już kilka lat temu wyznał, że temat serialu nie jest dla niego zamknięty i chętnie by do niego wrócił. "Gdyby tak faktycznie się zdarzyło, to z wielką chęcią. A gra tam Dominika Ostałowska? (...) Dominikę uwielbiam. To znakomita aktorka i kochana osoba. Dla niej chętnie bym wrócił. To by było dziwne, ale z drugiej strony ciekawe do zagrania – takie spotkanie po latach" - mówił w wywiadzie dla magazynu "Show". Chcielibyście powrotu Jacka?