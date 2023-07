Królowa Camilla ma dość księżnej Kate. Mści się na każdym kroku

Mogłoby się wydawać, że po wyprowadzce księcia Harry'ego i Meghan Markle relacje na dworze są całkiem dobre. Członkowie rodziny królewskiej publicznie nie dają do zrozumienia, że ktokolwiek z nich za sobą nie przepada, a król Karol wraz z małżonką i starszym synem z rodziną wydają się być ze sobą bardzo blisko. Doniesienia zagranicznych mediów wskazują jednak na coś zupełnie innego. Ponoć Camilla nie cierpi księżnej Kate. Bez przerwy się na niej mści.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate spróbowała swoich sił w muzyce elektronicznej. William pękał ze śmiechu

Królowa Camilla nie cierpi księżnej Kate

Król Karol z najbliższymi często pokazują się razem publicznie i sprawiają wrażenie zgranego zespołu. Niestety, podczas koronacji dało się odczuć, że w rodzinie królewskiej zaczęły pojawiać się spięcia. Królewski biograf Tim Bower w rozmowie z GBNews zwrócił uwagę na to, że podczas wyjścia z opactwa Westminsterskiego praktycznie nikt, włączając w to Williama i Kate, nie ukłonił się przed Camillą. Ponoć była wściekła, a oliwy do ognia dolewa fakt, że to właśnie jej synowa jest uwielbiana przez poddanych.

Camilla jest wykończona tą sytuacją. Co więcej, podczas wystąpienia w Bristol Kate sama się zachowywała jakby była prawdziwą królową. Poddani ją uwielbiają. Z kolei Camilla w tym wszystkim znika - mówił Tom Bower w rozmowie z GBNews.

Meghan i Kate we fryzurze na księżną Dianę? Zobaczcie, czy im pasuje

Królowa Camilla mści się na księżnej Kate

Królowa Camilla jest już wykończona konfliktem z księżną Kate i zaczęła się na niej mścić. Początkowo starała się zniszczyć jej związek z Williamem, a później zabroniła Middeltonom wchodzenie do Pałacu głównym wejściem z uwagi na zbyt niski statut społeczny. Teraz wyszło na jaw również, że Camilla dołożyła wszelkich starań, aby jej synowa nie otrzymała w tym roku Orderu Podwiązki. Myślicie, że mimo wszystko niebawem odnajdą nić porozumienia? Zdjęcia królowej Camilli i księżnej Kate znajdziesz w naszej galerii na górze strony.