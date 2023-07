Marta Podbioł zyskała popularność dzięki udziałowi w ósmej edycji hitowego show TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia". W tym programie omijane są wszelkie randki i podchody, a single od razu stają na ślubnym kobiercu, nie znając wcześniej przyszłego małżonka. Chociaż mało z tych par pozostało razem po zakończeniu emisji, to część z nich zaskarbiła sobie serca widzów, którzy wciąż chętnie obserwują ich w mediach społecznościowych. Jednak bohaterowie muszą się liczyć z tym, że internauci potrafią pokazać pazurki i nie wszystko się im spodoba. Przekonała się o tym właśnie Marta, która jednym zdjęciem synka wywołała prawdziwą burzę.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta pokazała synka u fryzjera

Marta Podbioł przeszła do historii programu jako pierwsza uczestniczka, która wzięła w nim udział, będąc mamą. Zdecydowała się poszukać miłości w telewizji po tym, jak rozpadł się jej związek ojcem dziecka. Często powtarzała, że marzy o stworzeniu dla chłopca pełnej, kochającej rodziny. Jej trzyipółletni synek, Rysio, szybko stał się ulubieńcem publiczności i fani do dziś śledzą losy jego i mamy.

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie dzieli się w sieci kulisami życia prywatnego. Ostatnio na Instagramie opublikowała relację z wyjścia do fryzjera. Metamorfozę miał przejść Rysio, który dumnie pozował do zdjęć na fotelu. Chłopiec zażyczył sobie bardzo krótkiego ścięcia, co nie spodobało się internautom, a skrzynkę Marty zaczęły zasypywać negatywne wiadomości.

Rysio i Marta, 'Ślub od pierwszego wejrzenia 8' fot. instagram/martapodbiol1

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" musiała się tłumaczyć. Fanom nie podoba się fryzura jej syna

Kilka godzin po tym, jak Marta opublikowała na Instagramie zdjęcia Rysia od fryzjera, pojawiła się następna relacja. Tym razem zawierała sam tekst. Uczestniczka programu TVN musiała wytłumaczyć się z tego, dlaczego jej syn ma tak krótko obcięte włosy.

Kochani, dostaję sporo wiadomości, że Rysiek źle wygląda. Spoko, odrosną mu w dwa tygodnie. Jemu strasznie szybko rosną włosy, a będzie mu chłodniej w lato i odejdzie ryk i panika mycia głowy na jakiś czas - wyjaśniła.

Tym samym kobieta ucięła dyskusję na temat metamorfozy chłopca. Więcej nie poruszyła tej kwestii w swoich mediach społecznościowych. Jednak na zdjęciach z salonu fryzjerskiego widać, że Rysio jest raczej zadowolony z fryzury. A wam jak się podoba?