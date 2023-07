O siostrze Macieja Kurzajewskiego, Małgorzacie, głośno zrobiło się w listopadzie ubiegłego roku, gdy na Instagramie zabrała głos w sprawie konfliktu prezentera z byłą żoną, stając oczywiście po stronie brata. Małgorzata Kurzajewska-Zarinah od mediów raczej stroni, jednak 9 lipca pojawiła się gościnnie w odcinku programu informacyjnego TVP Info "W kontrze". Kurzajewska-Zarinah z zawodu jest przewodniczką m.in. po Jerozolimie i właśnie na ten temat wypowiadała się w telewizji.

Kim jest siostra Macieja Kurzajewskiego?

Jak możemy dowiedzieć się z instagramowego profilu, Małgorzata Kurzajewska-Zarinah jest miłośniczką podróży, a także osobą głęboko wierzącą. Nic więc dziwnego, że siostra prowadzącego "Pytanie na śniadanie" pokochała Jerozolimę i z tym miejscem postanowiła związać zawodowe plany. Jak podaje serwis poizraelu.pl, Kurzajewska-Zarinah, która jest obecnie pilotką wycieczek po Ziemi Świętej, pracę w turystyce zaczynała jednak w Egipcie.

Do Jerozolimy pojechała z zamiarem napisania książki, jednak w tym mieście odnalazła miłość i od kilku lat jest żoną jerozolimczyka. Para ślub wzięła jednak w Polsce - zakochani pobrali się w kościele parafii św. Rity z Cascii w Warszawie. Więcej zdjęć siostry Macieja Kurzajewskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

Maciej Kurzajewski z pewnością wielokrotnie korzystał z wiedzy i doświadczenia siostry - prezenter także uwielbia Izrael i to miejsce odwiedza bardzo często. Zresztą to właśnie w czasie podroży do Ziemi Świętej wraz z Katarzyną Cichopek potwierdzili oficjalnie swój związek w mediach społecznościowych. Z Izraelem związany był przez pewien czas także starszy syn Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz, Franciszek, który wyjechał tam na studia.