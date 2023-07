Zdjęcia do siódmej edycji "The Voice Kids" rozpoczną się 21. sierpnia. Póki co producenci mają za sobą pierwsze zdjęcia próbne, które mają wyłonić nowego jurora. Przypomnijmy, że po zakończeniu ostatniej edycji, Dawid Kwiatkowski poinformował o rozstaniu z programem. Plotek dowiedział się, kto spotkał się na castingu z jedną z poważnych kandydatek - Mariną Łuczenko-Szczęsną. Żonie znanego bramkarza bardzo zależy na udziale w show.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina pracowała jako 14-latka. Jak poradziła sobie z maturą?

Zdjęcia próbne do "The Voice Kids". Marina rywalizowała z Natalią Nykiel

Przesłuchania w ciemno do "The Voice Kids" zaplanowane są od 21 do 25 sierpnia. Trwają już zaawansowane prace nad programem i niedługo poznamy oficjalnie skład nowego jury. Plotek poznał szczegóły zdjęć próbnych, które mają wyłonić zastępstwo za Dawida Kwiatkowskiego. Co ciekawe i nieco zaskakujące, wokalista mógł obserwować walkę znanych kobiet, które miałyby zająć jego miejsce na czerwonym obrotowym fotelu jurora.

Marina ma już za sobą casting. Na zdjęciach próbnych spotkała się z Natalią Nykiel. Robiły wszystko co mogły, by wypaść jak najlepiej. Był też Dawid Kwiatkowski, bo produkcji zależało na obecności kogoś, kto zna program od podszewki i trochę rozkręci atmosferę, czy będzie animował różne sytuacje. A że był akurat w mieście i z Wojsem rozstawał się w przyjacielskich stosunkach, to nie widział problemu, by pomóc w wyłanianiu nowej gwiazdy - mówi nasz informator.

Marina o pracy z reżyserem, który kazał wypie*dalać Dodzie. Mówi o nastawieniu

Kariera Natalii Nykiel

Natalia Nykiel jest finalistką drugiej edycji "The Voice of Poland". Dotychczas na swoim koncie ma trzy płyty: "Lupus Electro", "Discordia" i "Regnum", która wyszła w 2022 roku. Jedną z jej najpopularniejszych piosenek jest "Bądź duży". Klip do niej został odtworzony dotychczas ponad 58 milionów razy. Poza tym wokalistka ma na koncie przebój "Error" i "Spokój". W 2020 roku była jurorką programu Polsatu "The Four. Bitwa o sławę", który okazał się klapą i szybko spadł z anteny. Czy uda się jej być częścią "The Voice Kids"? Wcześniej produkcja rozważała zaproszenie do programu Kuby Szmajkowskiego, ale ostatecznie ten wybrał bycie uczestnikiem w "Twoja twarz brzmi znajomo". Więcej zdjęć Natalii Nykiel znajdziesz w galerii na górze strony.

Natalia Nykiel w 'The Voice of Poland' Fot. Kapif.pl

Dlaczego Dawid Kwiatkowski odszedł z "The Voice Kids"?

O rozstaniu Dawida Kwiatkowskiego z "The Voice of Kids" nie zdecydowała produkcja, a sam wokalista, który oceniał zmagania dzieci od pierwszej edycji, która odbyła się w 2018 roku. "Kilka tygodni temu dostałem propozycję wzięcia udziału w kolejnej edycji. Pewnym głosem powiedziałem Dominikowi, mojemu menadżerowi, że już nie chcę, że już wystarczy. Serce mówi mi 'Well done Dawid, twoja misja w tym programie się zakończyła'. Serca słucham jak babci - pisał na wiosnę. Dodał, że to, co chce niedługo zrobić, wyklucza się z rolą jurora. "Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka. Oglądając ten program w telewizji Wam, widzom, może wydawać się on bardzo lekki, ale jego tworzenie bynajmniej do lekkich nie należy" - tłumaczył.

Dawid Kwiatkowski zrobił niespodziankę fance. Pojawił się na jej weselu