Dariusz Pachut to nie tylko obecny partner Dody, ale także zapalony podróżnik i sportowiec. Ostatnio wraz ze swoją ekipą udało mu się zdobyć wodospad Yumbilla w Peru. Swoim wyczynem postanowił pochwalić się także w "Pytaniu na Śniadanie". Zaciekawiony projektem Korony Wodospadów był Maciej Kurzajewski. Za to Katarzyna Cichopek nawet nie próbowała udawać, że to ją obchodzi. Szybko sprowadziła rozmowę na inne tory.

Pachut chwali się podróżniczymi sukcesami. Cichopek pyta go o Dodę

Wizyta Dariusza Pachuta z kolegami w studiu "Pytania na śniadanie" została zapowiedziana przez Macieja Kurzajewskiego jako prawdziwa gratka, zwłaszcza dla pań. Niewątpliwie jest to nawiązanie do urody mężczyzny, którą zachwycają się fani wokalistki. Temat zdobywania wodospadów niezbyt zainteresował Kasię Cichopek, ponieważ zapytała gościa śniadaniówki, jakie prezenty z Peru przywiózł Dodzie. Pachut był nieco zaskoczony pytań i zmieszany, ale postanowił odpowiedzieć. Przyznał, że Doda pochwaliła się prezentem od niego w mediach społecznościowych. Mowa tu o indiańskim stroju. Dodajmy, że Indianie stanowią 45% mieszkańców tego kraju.

Przywiozłem prezenty. Można to było zobaczyć na social mediach, bo troszkę się pochwaliła. I pozdrawiam ją serdecznie - powiedział Dariusz Pachut w "Pytaniu na śniadanie".

Pachut był w Peru, gdy Doda śpiewała w Opolu. Złapał zasięg pod bananowcem

Przypomnijmy, że kiedy Dariusz Pachut zdobywał wodospad w Peru, jego partnerka spierała się z reżyserem przed opolskim festiwalem. Nie mógł więc wspierać ukochanej w trudnym dla niej momencie, który skończył się atakiem paniki i myślami o odwołaniu recitalu. Wszystko jednak dobrze się skończyło. TVP odsunęła wulgarnego reżysera od realizacji recitalu Dody, a Dariusz Pachut znalazł zasięg pod drzewem bananowca i mógł zobaczyć występ ukochanej.

Miała dużo przedsięwzięć w momencie, kiedy byliśmy w Peru. Też jej kibicowaliśmy. Złapaliśmy na chwilę zasięg i Opole oglądaliśmy pod liściem bananowca, w deszczu. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy troszkę - wspominał Dariusz Pachut w Pytaniu na śniadanie.

Dariusz Pachut Fot. vod.tvp.pl screen