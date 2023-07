Niedzielne wydanie "Dzień dobry wakacje" obfitowało w ciekawych gości i różnorodne tematy. Na koniec programu pojawiła się Blanka, która opowiedziała o utworze "Boys Like Toys". Prowadząca mimo tajemniczości wokalistki pokusiła się na zadanie trudnych pytań. W pewnym momencie porównała ją do Shakiry, która dzięki swojej twórczości rozprawiła się ze zdradami Pique'a. Czy Blance też o to chodziło?

Blanka w "Dzień dobry wakacje" nie powiedziała zbyt wiele. Dociekliwa prowadząca poruszyła jednak trudne tematy

Niedzielne wydanie popularnej śniadaniówki poprowadziła Anna Senkara i Robert Stockinger. Ostatnią z zaproszonych gościń była Blanka - artystka, która w mgnieniu oka podbiła rodzimy show-biznes. Z twarzy piosenkarki nie schodził uśmiech, lecz nie była ona zbyt wylewna. Całej rozmowie towarzyszyła nuta tajemnicy i niedomówień. W pewnym momencie prowadząca porównała nowy utwór Blanki do piosenki "zemsty" Shakiry. Kolumbijska wokalistka rozprawiła się w niej ze zdradami Pique i wstrząsnęła opinią publiczną. Zaskoczona Blanka przyznała, że pewna zbieżność jest, lecz główną różnicą jest fakt braku podania przez nią imienia chłopaka.

Oczywistym jest, że nie mogło się także obyć bez poruszenia tematu poprzedniego utworu wokalistki. Anna Senkara zapytała Blankę, czy chce zastrzec to, kultowe już, słowo. Ta z nutą tajemniczości odpowiedziała, że być może już to zrobiła. Na koniec programu piosenkarka zaprezentowała utwór na krakowskiej scenie. Stylizacja, na którą zdecydowała się Blanka odsłaniała wiele. Kusa, plisowana spódniczka mini odważnie wyeksponowała nogi, a skąpy top pokazał górną część ciała. Modowym akcentem okazały się nogawko-pończochy założone na buty. Białe kokardki we włosach także nie były oczywistym elementem stylizacji. Mimo wyraźnych kontrastów całość prezentowała się naprawdę dobrze.

