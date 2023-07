W życiu Mariny Łuczenko-Szczęsnej od dawna nie ma miejsca na nudę. Artystka od dłuższego czasu coraz częściej pojawia się w mediach i chętnie udziela się publicznie. Jej występ na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu spotkał się ze sporym uznaniem i był niebywałym sukcesem. W końcu stanąć na deskach kultowego amfiteatru to nie byle co. Plotek dotarł do interesujących informacji o tym, że wokalistka nawiązała lukratywną współpracę. Została ambasadorką ZoZo Design. Tym samym zastąpiła Małgorzatę Rozenek.

Marina Łuczenko-Szczęsna pnie się na sam szczyt. Wkroczyła na miejsce Małgorzaty Rozenek

Małgorzata Rozenek słynie z perfekcyjnych manier i nienagannego wyglądu. Jej stylizacje, fryzura i makijaż zawsze dopracowane w najmniejszym calu. Prezenterkę można lubić lub nie, lecz doskonałego wyczucia stylu nie można jej odmówić. Absolwentka prawa przez długi czas współpracowała z ZoZo Design. Była ambasadorką biżuteryjnej marki. Już na pierwszy rzut oka dało się wyczuć, że Małgorzata Rozenek doskonale odnajduje się w tej roli. Plotek dotarł jednak do informacji głoszących, że jej miejsce zajęła Marina Łuczenko-Szczęsna.

Marina Łuczenko-Szczęsna nową ambasadorką ZoZo Design. To ona będzie teraz twarzą biżuteryjnej marki

ZoZo Design od samego początku stawia na jakość. Nic więc dziwnego, że nawiązuje lukratywne współprace ze znanymi osobami ze świata show-biznesu. Cały asortyment wytwarzany jest ręcznie i jakość produktów jest naprawdę wysoka. Zapewne już niebawem będziemy mogli zobaczyć Marinę Łuczenko-Szczęsną przyozdobioną projektami dostępnymi zarówno w sklepie internetowym, jak i w punktach stacjonarnych. Znajdują się one w Warszawie i Katowicach.

