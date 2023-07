Córka Beaty Kawki jest już mężatką. O radosnej nowinie dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych aktorki, która zamieściła przepełniony emocjami wpis. Okazuje się, że artystka nigdy nie była zwolenniczką instytucji małżeństwa. Jednak gdy Zuzanna Bernat poślubiła Oskara Czyża, wszystko się zmieniło. Uroczystość odbyła się w sobotę 8 lipca.

REKLAMA

Zobacz wideo Oni powiedzieli "tak" w tajemnicy. Sekretne śluby gwiazd

Zuzanna Bernat i Oskar Czyż są już po ślubie. Beata Kawka powiedziała, co myśli o decyzji córki

Beata Kawka chroni szczegóły życia prywatnego. Aktorka jest mamą 26-letniej córki, która poszła w jej zawodowe ślady. Na Facebooku opublikowała emocjonalny post, w którym wyznała, że wydała pociechę za mąż. Nie ukrywała, że sama nigdy nie zdecydowała się na to, by stanąć na ślubnym kobiercu. Córkę od zawsze wychowywała w taki sposób, by była samodzielną kobietą, co tyczy się również finansów (w tym ewentualnego opłaceniu ślubu i wesela).

Nigdy nie byłam żoną. Nie żałuję, bo chyba nawet nie wiedziałabym, czego miałabym żałować. Ślubom byłam przeciwna. Mojej córce wpajałam, że kobieta powinna o sobie stanowić, a jeśli uzna za konieczne, wszelkiego rodzaju wesela będzie musiała opłacić sobie sama, bo ja uważam takie imprezy za stratę pieniędzy. I dziś macie mnie na widelcu jako teatr niekonsekwencji - zaczęła aktorka.

W dalszej części wpisu przyznała, że ślub zorganizowała we współpracy z rodzinami pana młodego. Nie ukrywała rozbawienia wynikającego z przewrotności w życiu. Jako zagorzała przeciwniczka zamążpójścia nie mogła doczekać się ślubu córki. Przy okazji skomplementowała zięcia, a także podziękowała osobom zaangażowanym w organizację wesela.

Nie dosyć, że wraz z rodzicami obu stron zorganizowaliśmy to przedsięwzięcie, to wszyscy na nie z niecierpliwością czekamy. Ot, życie. Pojawił się Oskar Czyż i wszyscy wierzymy, że to będzie ten jedyny raz. Młodzi są przykładem, że można o sobie stanowić i być wspaniałą, kochającą się i wspierającą się parą. Zuzanno Bernat, wspaniale wybrałaś. Małgorzata Dąbrowska i Jarek Dąbrowski oprawili dziś artystycznie dom panny młodej. Dziękuję, jesteście cudowni. Jadzia i Halinka też wiedzą, że uczestniczą w niezwykłym wydarzeniu. Normalnie przecież Jadzia kokardę unicestwiłaby w parę minut - dodała na zakończenie Kawka. Wymieniła nawet domowych pupili.

Panna młoda postawiła na koronkową suknię w romantycznym stylu. Uzupełnieniem okazał się kolorowy wianek. Pan młody postawił na klasyczny garnitur i eleganckie mokasyny.

Zuzanna Bernat poszła w ślady znanej mamy i spełnia aktorskie marzenia. Na ekranie zadebiutowała w 2006 roku rolą w filmie "Jasne błękitne okna". Wystąpiła m.in. w: "Zjednoczonych Stanach Miłości", "Pitbull: Nowe Porządki", "Pitbull: Niebezpieczne kobiety". Razem z mamą miała okazję zagrać w jednym filmie "Inni ludzie". Młoda aktorka od 2018 roku związana jest z Oskarem Czyżem. Para poznała się na studiach. Zaręczyli się w grudniu 2022 r. podczas wakacji na Cyprze. Młodej parze życzymy wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wieczorek i Szafirska siedem lat po ślubie. Poznali się w pracy