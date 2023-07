Antoni Królikowski już nie ukrywa Izabeli i coraz chętniej zabiera ją na publiczne wyjścia. Jakiś czas temu chłonęli kulturę, wybierając się do muzeum. Aktor spędza z prawniczką sporo czasu. Nie może tego samego powiedzieć o synu. Joanna Opozda jakiś czas temu zarzuciła byłemu partnerowi w jednym z komentarzy, że nie zabiega o kontakt z Vincentem i nie płaci na niego alimentów. Ten w wywiadzie dla tabloidu zaznaczył, że nie uchyla się od ich płacenia, ale zeszłoroczne zabezpieczenie dwukrotnie przekroczyło jego dochód. Wyznał także, że alimenty wynoszą dziesięć tysięcy złotych miesięcznie, co przekracza obecnie jego możliwości finansowe. Z tego powodu podjął decyzję o sprzedaży domu. Aktor ma złe relacje z matką Vincenta i nie chce spotykać się z synem z domu byłej partnerki. Gdy Opozda świętowała urodziny w jednym z warszawskich klubów, aktor także miał co świętować. Pokazał, jak spędził czas z Izabelą w dniu jej urodzin.

REKLAMA

Zobacz wideo Historia związku i rozstania Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Królikowski też świętował urodziny. Nie jeszcze żony Opozdy, a partnerki Izabeli

Antoni Królikowski nie był obecny na urodzinowej imprezie Joanny Opozdy. Aktorka bawiła się w gronie celebrytów. Zrobiła sobie nawet zdjęcie z inną byłą aktora, Julią Wieniawą. Antoni dzień spędził w Brnie. Opublikował zdjęcie na InstaStories z Izabelą, dodając emotikonę z napisem "wszystkiego najlepszego". Królikowski z okazji urodzin ukochanej zrobił sobie z nią selfie. Na pierwszym planie znalazła się oczywiście solenizantka. Nie wiadomo jednak, na jaki prezent mogła liczyć od ukochanego.

Królikowski też świętował urodziny. Nie jeszcze żony Opozdy, a partnerki Izabeli Fot. Instagram/ antek.krolikowski

Każdą wolną chwilę spędzają w swoim towarzystwie. Antoni z radością wyprowadza na spacery psa prawniczki Izabeli. Widać, że są ze sobą naprawdę blisko. Pasują do siebie? Więcej zdjęć zakochanych znajdziecie w naszej galerii na górze strony.