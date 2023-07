Odchudzony o 80 kilo Olaf Lubaszenko na imprezie. Ostatnio unikał ludzi

Olaf Lubaszenko przeszedł w ostatnich latach spektakularną metamorfozę. Nadwaga aktora była skutkiem różnych chorób, z którymi zmagał. U Lubaszenki zdiagnozowano między innymi cukrzycę typu II, nadciśnienie oraz depresję. Kryzys psychiczny także znacznie wpłynął na życie osobiste aktora, który unikał ludzi. Lubaszenko był też pogrążony w żałobie. Najpierw pożegnał mamę, a później byłą teściową. Znalazł jednak siły, by zawalczyć o siebie. Zdecydował, że sam podejmie walkę z otyłością, co mu się udało. Zmienił nawyki żywieniowe i włączył codzienną aktywność do życia. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pojawił się na wydarzeniu w Międzyzdrojach, gdzie zaprezentował świetną formę.

Olaf Lubaszenko pokonał długą drogę, w walce o zdrowie i odchudzoną sylwetkę. Aktor nigdy nie ukrywał, że oprócz otyłości, zaczął też cierpieć na depresję. "Depresja i otyłość to siostry bliźniaczki. Moja waga jest objawem, a nie przyczyną. Z przyczyną sobie poradziłem. Tyle że naprawdę nie ma znaczenia, co było pierwsze - depresja i otyłość to upiorne siostry bliźniaczki. Świetnie ze sobą zgrane i dopasowane" - szczerze wyznał w jednym z wywiadów.

Spektakularna przemiana aktorka do tej pory budzi podziw fanów. Jak się okazało, Lubaszenko całkowicie wyeliminował z diety słodzone napoje, które w przeszłości uwielbiał. Oprócz tego sporo ćwiczył. W sobotę 8 lipca pojawił się w Międzyzdrojach, gdzie uczestniczył w Festiwalu Gwiazd. Na tę okazję aktor wybrał proste jeansy, które zestawił z elegancką białą koszulą i granatową marynarką. Lubaszenko przemawiał nawet ze sceny. Można było zauważyć, że aktor jest w doskonałej formie i co najważniejsze, wygląda zdrowo.

Fot. AKPA

