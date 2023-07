Kpiny z Kaczyńskiego w Mrągowie. Przywołano pewien cytat. Nie będzie zadowolony

8 lipca odbyła się 24. Mazurska Noc Kabaretowa, podczas której publiczność miała zagwarantowaną rozrywkę między innymi od Paranienormalnych, Chyba, Barbary Kurdej-Szatan i K2. Ta ostatnia grupa podczas występu pokusiła się o kąśliwe nawiązanie do Jarosława Kaczyńskiego, przywołując jego starą wypowiedź.

Grupa K2 nawiązała w skeczu do Rydzyka

Tego wieczora K2 zaprezentowali widowni skecz "Wakacje w piekle", opowiadający historię małżeństwa spędzającego urlop na Mazurach. Podczas wyjazdu doznali oni wypadku i trafili do piekła, gdzie mogli się wyspowiadać. Nagle jeden z bohaterów wypalił: "Ty Patrycja lepiej nie idź do biskupów, bo w tych firankach wyglądasz jak ministrant". Później nawiązano do Rydzyka. Zdjęcia ze skeczu znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Państwo mieliście wypadek koło Torunia, a tam nie wiadomo, kto rządzi, anioł czy diabeł. Dusze przydzielamy na chybił trafił - nawiązano do miasta słynącego z mediów Tadeusza Rydzyka.

Podczas skeczu uderzono w Kaczyńskiego

Wygląda na to, że komicy z K2 nieco zainspirowali się Neo-Nówką, która w ubiegłym roku wywołała aferę skeczem nawiązującym do TVP i PiSu. Tego wieczoru na mazurskiej scenie padły słowa: "Dzwoń do najwyższego. Wal do sznura. Neo-Nówka może, to my też - odparł jeden z mężczyzn do diabła". Wtem publiczność usłyszała Jarosława Kaczyńskiego, który miał odebrać telefon do nieba. Przywołano jego wypowiedź z października 2020 roku, kiedy odbywały się protesty w obronie praw kobiet po zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. "Wy w tej chwili w imię małych, brudnych interesów Nowaka narażacie na śmierć mnóstwo ludzi, jesteście przestępcami. Wy, wzywając do demonstracji, powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwo, i odpowiecie za to" - cytowano.

