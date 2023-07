Anna Lewandowska i Robert Lewandowski dopiero co odnowili po dziesięciu latach przysięgę małżeńską. Trenerka wyglądała olśniewająco. We wrześniu skończy też 35 lat. Od ponad dziesięciu lat jest obecna w polskim show-biznesie. W tym czasie urodziła dwie córki i założyła kilka biznesów. Wielokrotnie modyfikowała też swój wizerunek. A jak wyglądała, kiedy poznała Roberta Lewandowskiego i kiedy brała z nim pierwszy ślub? Mamy zdjęcia.

Zobacz wideo Anna Lewandowska o pierwszym spotkaniu z Robertem. "Przedstawił mi się jako Andrzej"

Anna Lewandowska na starych zdjęciach

Dzisiaj trudno w to uwierzyć, ale lata temu Anna Lewandowska była miłośniczką bardzo jasnych blond włosów. Sama przypomniała fotki z przełomu lat 2008/2009 na Instagramie, zaczepiając męża. Robert w tamtych czasach jeszcze nie był tak popularny, jak dzisiaj - grał w drugoligowym klubie Znicz Pruszków, a Anna Stachurska kibicowała mu na trybunach.

Anna Lewandowska instagram.com/ annalewandowska

Blond szybko ustąpił ciemniejszym odcieniom. Jak wyznał w 2015 roku Lewy, nie był fanem jasnego koloru:

Od początku zaiskrzyło, mimo że była blondynką, a ja wolę brunetki. Mówiłem Ani: "Coś czuję, że ten kolor ciemniejszy - jeślibyś została brunetką - to by ci jeszcze lepiej pasował". No i przefarbowała włosy - mówił w rozmowie z Magdą Mołek.

Razem z kolorem przyszły eksperymenty z ułożeniem włosów i obecnością oraz długością grzywki. Stare zdjęcia Anny Lewandowskiej znajdziecie naturalnie w naszej galerii na górze strony.

Anna Lewandowska przeszła wizerunkową metamorfozę

Zmianie uległy nie tylko włosy. Im bardziej Lewi byli popularni, tym bardziej eleganccy się stawali. To bez wątpienia zasługa dobrych doradców, którzy podpowiadali lepsze, bardziej dopasowane do sylwetki stylizacje. Razem z popularnością przyszły też pieniądze, a to przełożyło się na dostęp do ekskluzywnych marek, w których - przy odpowiednim wsparciu stylisty - trudno wyglądać źle.

Dyskretnie zmieniała się też jej twarz. Największą "robotę" zrobiły pięknie wyrównane za pomocą aparatu zęby, które zmieniły rysy twarzy. Wpływ pracy ortodonty potwierdza też m.in. lekarz Anna Adamczyk, prowadząca na Instagramie profil "Lekarka w Wielkim Mieście":

Ania zainwestowała w aparat na zęby, dzięki czemu jej uśmiech stał się piękniejszy a dolne piętro uległo pozytywnej zmianie. Specjalnie pokazuję wam zdjęcie jej uśmiechu po korekcie i z bliska - według mnie nie ma tu żadnych licówek, jednak nie wykluczam odbudowy kompozytowej, która często jest potrzebna po leczeniu ortodontycznym - pisała w mediach społecznościowych.

Anna Lewandowska jest miłośniczką naturalnych kosmetyków i zabiegów na twarz. Jak mówi, nie przeszła żadnej operacji plastycznej.