Anna i Robert Lewandowscy wzięli drugi ślub we Włoszech. Dziesięć lat temu stanęli przed ołtarzem i postanowili to uczcić. Trenerka zaprezentowała się w zjawiskowej sukni projektu Gosi Baczyńskiej, a na przyjęciu nie zabrakło rodziny i przyjaciół, wśród których byli znani goście. Wiele emocji wzbudził też taniec pary. Nie wszyscy ocenili go pozytywnie.

Internauci o tańcu Lewandowskich. "Zmasakrowana bachata"

Anna Lewandowska już od dłuższego czasu trenuje bachatę i nie ukrywa, że sprawia jej to wiele radości. Na Instagramie wiele razy pokazywała postępy. Zazwyczaj na nagraniach był jej trener, chociaż zdarzało jej się angażować w swoją pasję męża. Nic dziwnego, że na pierwszy taniec wybrali właśnie ten styl tańca. Nie wszystkim jednak się spodobało.

Pod nagraniem pojawiły się komentarze, w których nie brakuje słów krytyki. "Zmasakrowana bachata", "Piękna oprawa, piękni ludzie, piękna choreografia, ale tańca w tańcu trochę zabrakło", "Nie widziałam bardziej topornego tańca. Lepiej wychodzi im sport. Zero lekkości i seksapilu" - czytamy. Nie zabrakło jednak także komplementów. Internauci bronili też Lewandowskich. "To jest jakieś mistrzostwo", "Ale to się dobrze ogląda", "Polak nie potrafi docenić starań i po prostu miłości" - piszą.

Mama Lewandowskiej na drugim ślubie niemal skradła show. Zjawiskowa kreacja

W rozmowie z Plotkiem taniec Anny Lewandowskiej oceniła Agnieszka Kaczorowska, która była zachwycona występem pary. "Biję wielkie brawa za promowanie tańca, nie tylko tego profesjonalnego, sportowego, ale też tego prosto z serca. Nie biorą udziału w żadnym konkursie, więc nie będę oceniać techniki czy jakości wykonania. Chcę napisać tylko, ze cudownie jest patrzeć, jak ludzie znajdują w tańcu dużo radości! Taniec jest totalnie dla każdego!" - pisała. Podobnego zdania była Izabela Janachowska. I trudno się z nimi nie zgodzić. Więcej zdjęć z tańca i przyjęcia z okazji odnowienia przysięgi Lewandowskich znajdziecie w galerii na górze strony.

