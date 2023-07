Książę Harry i Meghan Markle słyną z tego, że raczej nie przebierają w słowach, kiedy opowiadają o życiu w brytyjskim dworze. Z końcem marca 2020 wyprowadzili się z Wielkiej Brytanii, a niespełna rok później ukazał się wywiad udzielony Oprah Winfrey, podczas którego zwierzyli się z problemów, które spotkały ich w rodzinie królewskiej. Okazuje się, że jeszcze przed emisją rozmowy starszy brat Harry'ego chodził bardzo zestresowany. Przestał nawet jeść.

Książę William bardzo przeżywał wywiad księcia Harry'ego

Książę Harry, jak sam stwierdził, zawsze żył nieco w cieniu starszego brata, który od najmłodszych lat jest przygotowywany do roli króla. Po odejściu z rodziny królewskiej chciał opowiedzieć o tym, co działo się na dworze, co najwidoczniej mocno zmartwiło księcia Williama. Według dziennikarki "The Mail on Sunday" Charlotte Griffiths po tym, jak do mediów trafiła informacja o wywiadzie Harry'ego i Meghan u Oprah, William zaszył się w zamku.

Nie jadł i skrzętnie się ukrywał. Przez pewien czas był w rezydencji królewskiej i odciął się od świata. Był w rozsypce - mówiła w wywiadzie dla GB News z Danem Woottonem.

Kate starała się wspierać księcia Williama

Księżna Kate zawsze stara się wspierać bliskich. Podobnie było, gdy widziała, że jej mąż przechodzi ciężkie chwile. Charlotte Griffiths w rozmowie z GB News Dana Woottona wyznała, że to właśnie dla niego żona przeszła wówczas ogromną przemianę i stanęła w jego obronie. "Kate była przy Williamie. Uważała, że musi chronić swojego męża. Widziała, że jest wyniszczony. To właśnie wtedy stała się taka silna, mimo że wcześniej uważano ją za bardzo nieśmiałą". Zdjęcia Williama i Kate znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Na balkonie Pałacu Buckingham: królowa Elżbieta II, Meghan, księżna Sussex, książę Harry, książę William i księżna. Londyn, lipiec 2018. Fot. Matt Dunham / AP Photo