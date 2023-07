Miłość Anny i Roberta Lewandowskich kwitnie. A że 22 czerwca znani małżonkowie świętowali dziesiątą rocznicę ślubu, postanowili uczcić ją w wyjątkowy sposób. 7 lipca napisali na Instagramie, że odnowili przysięgę małżeńską. Na samej ceremonii się nie skończyło i z jej okazji zorganizowali też przyjęcie, które odbyło się w Toskanii. Nie zabrakło na nim rodziny i znanych przyjaciół. Na ich "drugim ślubie" pojawiły się takie osoby jak: Marina Łuczenko-Szczęsna z Wojciechem Szczęsnym, Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, Zofia Zborowska z Andrzejem Wroną oraz Sławomir i Anna Peszkowie. Plotek dowiedział się, jak wyglądało przygotowywanie nowej olśniewającej ślubnej kreacji dla Lewandowskiej, na której skupiła się cała uwaga internautów. Odpowiada za nią Gosia Baczyńska.

Gosia Baczyńska o stworzeniu sukni na odnowienie przysięgi Lewandowskich

Gosia Baczyńska w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem, zdradziła, że Anna Lewandowska dokładnie wiedziała, czego chce. Znana trenerka fitness, która na co dzień jest bardzo zajęta, nie należy do osób niezdecydowanych. Szybko wybrała z kilku propozycji idealną kreację, a na przymiarkach nie wybrzydzała, co często zdarza się gwiazdom. Dzięki temu uniknęła dodatkowych spotkań z projektantką, zaoszczędzając im sporo czasu.

Suknia dla Ani powstała bardzo szybko, choć długo o niej rozmyślałam, przygotowując propozycje. Ania zdecydowała się na suknię koronkową, lekką, romantyczną, choć niepozbawioną odrobiny ostrzejszej nuty. Odkryte bardzo głęboko wycięte plecy, intrygujące prześwity, podkreślające idealną sylwetkę. Ania to dziewczyna dynamiczna, konkretna i taka też była jedyna przymiarka - mówi Plotkowi Gosia Baczyńska.

Gdy Ania i Robert oraz ich goście pochwalili się zdjęciami z uroczystości, Gosia Baczyńska napisała też od siebie kilka zdań w internecie. "Gratuluję Ani i Robertowi pięknej rocznicy i życzę wielu kolejnych! Cieszę się, że mogłam niejako uczestniczyć w tym pięknym dniu. Suknia wyszła wspaniale" - czytamy na Instagramie zachwyconej projektantki. Projekt Baczyńskiej podsumowała krótko żona Piotra Kraśki. "Obłęd" - napisała Karolina Ferenstein-Kraśko. Dużo zdjęć z drugiej ślubnej uroczystości Lewandowskich znajdziecie w galerii na górze strony.

