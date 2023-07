Nowi prowadzący w "Dzień dobry TVN". Widzowie mają jedno "ale": Uszy bolą

W lipcu i sierpniu śniadaniówka TVN zamienia się w wakacyjną edycję "Dzień dobry Wakacje". Jest to okazja do poznania zaskakujących duetów prowadzących. Aktualnie wszyscy z zapartym tchem czekają na informację, kto zostanie nowym prezenterem śniadaniówki. Przypomnijmy, że pod koniec czerwca stacja pożegnała się ze znaczną częścią ekipy. Pracę stracili: Małgorzata Rozenek, Małgorzata Ohme, Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak i Andrzej Sołtysik. W sobotę 8 lipca program poprowadzili Robert Stockinger i Anna Senkara.

Nowa para prowadzących. Widzowie zwrócili uwagę na jedną rzecz

Obydwoje są dobrze znani widzom "Dzień dobry TVN". Stockinger często pojawia się w programie jako "pomocniczy" prowadzący. Odpowiada na kontakt z internautami. Senkara relacjonuje każde wydarzenie z Wielkiej Brytanii, jak np. koronacja króla Karola III, pogrzeb królowej Elżbiety II. Pierwszy raz jednak samodzielnie poprowadzili program w plenerze. Studio "Dzień dobry Wakacje" mieściło się w Krakowie na Bulwarach wiślanych.

Co o debiucie nowej pary sądzą widzowie? Oczywiście odczuciami podzielili się w internecie. Pod postem na oficjalnym profilu śniadaniówki na Instagramie można przeczytać opinie na temat Stockingera i Senkary. Robert ma znacznie większą wprawę w prowadzeniu programu. Widać to po dzisiejszym wydaniu. Widzowie nie mieli się do czego przyczepić. Inaczej ma się sprawa z Anną Senkarą. Dla internautów mówiła za głośno. "Pani Aniu, troszkę niższe tony i ciut ciszej i będzie idealnie", "Pierwsze wrażenie jak dla mnie, że ta pani będzie za głośna. Zobaczymy", "Pani Aniu, ciszej, bo uszy bolą" - czytamy. Mimo to pojawiło się także dużo pozytywnych komentarzy. Oglądaliście debiut prowadzących? Co sądzicie? Ich zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

