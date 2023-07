Propagandowe treści, które pojawiają w "Wiadomościach" TVP od lat wzbudzają ogromne zastrzeżenia medioznawców. W dużej mierze skupiają się one na bezwzględnej krytyce działań opozycji i odmienianiu nazwiska Donalda Tuska przez wszystkie przypadki. Wielu miało wątpliwości, czy wypowiadające się w sondach osoby nie są podstawione. Teraz mamy pewność. Krzysztof Rydzelewski w TVP wypowiadał się jako przeciwnik opozycji. Okazuje się, że to aktor, który ma na koncie występy w wielu programach telewizyjnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Według jakich zasad pracują dziennikarze TVP?

"Wiadomości" pokazały "przypadkowego przechodnia" krytykującego opozycję. Internauci od razu go skojarzyli

Krzysztof Rydzylewski to aktor-amator. Do tej pory wystąpił w takich programach jak: "Mam talent", "Must be the music. Tylko muzyka", "Szansa na sukces" czy "Magia nagości". W tym ostatnim show całkiem nagi szukał partnera. Ostatecznie miłości nie znalazł, za to niby przypadkiem napatoczył się na reportera "Wiadomości" podczas protestów opozycji. W programie informacyjnym TVP został przedstawiony jako "przeciwnik pikiet zakłócających spokój w centrum stolicy". Internet szybko zalała fala screenów internautów, które miały świadczyć o tym, że przechodzień z "Wiadomości" jest dobrze kojarzony z innych programów. Więcej screenów znajdziecie w galerii na górze strony.

Krzyczą o coś, co nie ma sensu i racji bytu - stwierdził Krzysztof Rydzylewski w "Wiadomościach".

Rydzylewski potwierdza, że wypowiedź w "Wiadomościach" była inscenizowana: Miałem się przejść i tyle

Okazuje się, że Krzysztof Rydzylewski nie pierwszy raz gościł na antenie TVP. W materiałach emitowanych w "Dzień dobry TVN" był przedstawiony także jako menedżer Sławy Przybylskiej. Na jego facebookowym profilu możemy znaleźć także zdjęcia z nagrań "Szansy na sukces" z udziałem Sławy Przybylskiej i Stanisławy Celińskiej. Postanowiliśmy skontaktować się z mężczyzną. Zapytaliśmy Rydzylewskiego o to, czy sytuacja w "Wiadomościach" została zainscenizowana. Potwierdził nasze przypuszczenia.

Jestem aktorem, który ma zlecenia od różnych agencji. To było zlecenie agencyjne. Miałem przejść i tyle - powiedział Krzysztof Rydzylewski w rozmowie z Plotkiem.

Krzysztof Rydzelewski screen Fot. Facebook.com/KrisRydzelewski