Maciej Dowbor z Joanna Koroniewską dzielą życie między Polską, a Hiszpanią, w której od niedawna mają dom. A że w Madrycie miała właśnie koncert Lizzo, która uwielbia ich 14-letnia córka, Janina, prezenter wykorzystał okazję i kupił na niego bilety. Relacja z wydarzenia pojawiła się 8 lipca na ich Instagramie. Nastolatka nie spodziewała się, że piosenkarka zwróci na nią uwagę. Choć miała ze sobą transparent, który sprowokował Lizzo do gestu, po którym dziewczyna nie mogła ukryć łez.

Dowbor i Koroniewska o największym marzeniu ich córki

Dopiero co Lizzo bawiła się na koncercie Beyonce w Warszawie, ale to nie tam miała okazję podziwiać ją starsza córka Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej. Dzięki mediom społecznościowym wiemy, że 14-latka wybrała się ostatnio w towarzystwie ojca na festiwal w Madrycie, w ramach którego występowała uwielbiana przez nią piosenkarka. Jako że od lat gra na flecie poprzecznym, zabrała go ze sobą. "To było największe marzenie naszej córki! Zdobyć autograf na etui swojego fletu jej największej idolki, Lizzo" - poinformowali na Instagramie znani rodzice Janiny.

Misterny plan córki Dowborów

Aby Lizzo zwróciła uwagę na nastolatkę, dziewczyna przyniosła ze sobą transparent, który pomógł przygotować jej ojciec. "Lizzo, mogłabyś podpisać mój flet"? - brzmiało hasło na kartonie Janiny. Pomysł nie był spontaniczny. "Już jakiś czas temu Janka opracowała cały misterny plan. Specjalnie pojechaliśmy do Madrytu, stworzyliśmy możliwie najbardziej widoczny transparent i liczyliśmy na cud połączony z odrobiną szczęścia" - zdradziła Koroniewska i Dowbor. W efekcie rodzina ma się z czego cieszyć. Gdy Lizzo zauważyła prośbę Janiny i podpisała jej etui, nastolatka nie mogła powstrzymać łez. Zresztą podobnie jak Koroniewska, która następnego dnia zapozowała dumnie do zdjęcia z pamiątkowym autografem piosenkarki.

I stało się. Dzięki fantastycznej reakcji tysięcy ludzi na koncercie, którzy sami wypychali 14-letnią dziewczynkę na przód, a także krzyczeli do Lizzo, machali i pokazywali palcami na nas, Gwiazda wieczoru w końcu zauważyła transparent. (...) Nasza Janka miała najpiękniejszy wieczór w swoim życiu! To było coś nieprawdopodobnego. Marzenia są po to, aby je spełniać - czytamy pod nową rolką rodziców Janiny.

