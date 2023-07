Paweł Dudek, znany szerszej publiczności jako Czadoman, to disco polowy twórca hitów takich jak "Ruda tańczy jak szalona" i "Chodź na kolana". Na swoim koncie ma także wygraną w 13. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wypuścił teledysk do nowego utworu "Rania". W klipie pochwalił się odchudzoną sylwetką. Rozwiał wszelkie wątpliwości i zdradził, dzięki czemu udało mu się zrzucić na wadze.

Czadoman schudł 15 kilo. Z diety całkowicie wykluczył jedną rzecz

Czadoman w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że zawsze na wiosnę stara się oczyścić organizm i robi detoks. Ma to związek z przygotowaniami do letnich koncertów. Przy okazji pochwalił się, ile waży. Jak się okazało, udało mu się zrzucić 15 kilogramów. Z diety wykluczył przetworzoną żywność, słodycze, a nawet pieczywo.

Teraz jest równe osiem dyszek i dobrze się czuję. Zawsze na wiosnę przed sezonem koncertowym staram się stracić na wadze. Pierwszym etapem zawsze jest okres postu. Wtedy odrzucam wszystkie słodkie rzeczy, pieczywo, fast foody. Tym sposobem w tym roku udało mi się schudnąć aż 15 kilogramów - wyznał w rozmowie z tabloidem.

Przy okazji dodał, że całkowicie zrezygnował z alkoholu, który jak wiadomo, ma sporo pustych kalorii. Artysta zwraca uwagę na to, co ląduje na jego talerzu. Dodał, że w domu to żona gotuje dla całej rodziny i stawia na lekkie i sycące posiłki.

Staram się jeść równo. Mam też takie postanowienie, że od maja do końca września nie dotykam alkoholu, bo jest mocno kaloryczny. Kiedyś jak wracałem po dwóch koncertach do hotelu zamawiałem do pokoju pizzę, a czasem dwie. I brzuszek rósł. Teraz się pilnuję, żeby tego nie robić.

Do diety doszły ćwiczenia i na efekty nie trzeba było długo czekać. Zdjęcia metamorfozy Czadomana możecie obejrzeć w naszej galerii na górze strony.

