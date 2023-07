Swego czasu internet oszalał na punkcie Kamila Tumulca. A wszystko przez kawałek plastiku i oryginalny podpis, który miał wyrażać przywiązanie do drużyny piłkarskiej. Kamil właśnie skończył 37 lat. Co o nim wiadomo?

REKLAMA

Zobacz wideo Lukas Podolski wprost do kibiców Legii Warszawa

Kamil Tumulec ma najpopularniejszy dowód osobisty w Polsce

8 lipca 1986 roku przyszedł na świat Kamil Tumulec. To syn Romualda i Ewy. Skąd o tym wiemy? Bo doskonale znamy front jego dowodu osobistego, który stał się hitem sieci. Mężczyzna podczas wypełniania wniosku o wydanie dokumentu postanowił finezyjnie się podpisać. Do litery "L" w swoim nazwisku dorysował okrąg, przez co wyszedł mu symbol wyrażający sympatię do Legii Warszawa. To okazało się wystarczające, żeby podbić internet. Można uznać, że to najpopularniejszy dowód osobisty w Polsce, a sam Kamil uchodzi za najbardziej znanego kibica Legii Warszawa.

Tumulec to legenda w sieci. W swoim teledysku nawiązał do niego Mata

Według danych z dowodu osobistego Kamil Tumulec skończył teraz 37 lat. Co u niego słychać? Trudno to ustalić. Nie wiemy, czy założył rodzinę i czy nadal jest kibicem Legii Warszawa. W sieci jest wiele kont z jego imieniem i nazwiskiem, ale po fotografiach łatwo stwierdzić, że nie należą do niego. Kilka lat temu wśród jego fanów krążyła informacja, że Kamil nie żyje, ale nigdy nie zostało to potwierdzone. Niewątpliwie Tumulec stał się ikoną polskiej popkultury. W teledysku do utworu "Patoreakcja" nawiązał do niego Mata. W pewnym momencie raper pokazał do kamery dowód osobisty, na którym widzimy jego pseudonim napisany drukowanymi literami.

Legia Warszawa Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl