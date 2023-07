Anna i Robert Lewandowscy zaskoczyli wszystkich. W dziesiątą rocznicę ślubu odnowili przysięgę małżeńską. Impreza odbyła się w Toskanii. Zaproszono wiele gwiazd, w tym Paulinę Krupińską z mężem Sebastianem Karpiel-Bułecką, Zofię Zborowską z mężem Andrzejem Wroną, Kate Borkowską z mężem Jankesem, Sławomira i Annę Peszków, Wojciecha Szczęsnego i Marinę. Bramkarzowi Juventusu i Marinie udzielił się włoski klimat. Wyglądali przepięknie. Nie zabrakło również najbliższych. Była obecna mama Roberta Lewandowskiego z partnerem i jego siostra Milena.

REKLAMA

Zobacz wideo Marina skradła show na czerwonym dywanie. Największe gwiazdy

Wojciech Szczęsny i Marina na drugim ślubie Lewandowskich

Lewandowscy postawili na biel. Za to goście zaszaleli z kolorami i wzorami. Jak ubrali się najbliżsi, zobaczycie TUTAJ. Marina i Wojciech Szczęśni na tę okazję wybrali letnie kreacje, idealnie pasujące do włoskiej scenerii. Mają w tym wprawę. Od kilku lat mieszkają w Turynie, gdzie gra bramkarz. Sportowiec miał na sobie lniany, kremowy, dwurzędowy garnitur, który od razu kojarzy się z dawnymi Włochami. Zrezygnował z formalnej koszuli na rzeczy białego t-shirtu. Na głowie miał kremowy kapelusz. W neutralnych kolorach pięknie dopełniał strój żony. Artystka wyglądała zjawiskowo w jedwabnej sukience, przylegającej do ciała na cienkich ramiączkach. Kreację zdobił nadruk inspirowany renesansowym malarstwem, a dół - panterkowy wzór. Suknia pochodzi z letniej kolekcji włoskiego domu mody Roberto Cavalli i kosztuje około 14 tys. złotych.

Lewandowska na drugim ślubie zachwyciła w białej sukni. To on ją zaprojektował

Widać, że gościom humory dopisywały. Nic dziwnego. Włoska sceneria, miłość wokół, znajomi i przyjaciele. Wszyscy byli skorzy to dzielenia się z internautami urywkami z imprezy. Marina na TikToku opublikowała nagranie, na którym Robert Lewandowski w białym garniturze wyłania się zza tłumu kobiet. W komentarzach internauci byli zgodni, że to Marina wygląda najlepiej. Znalazły się także śmieszne porównania.

W komentarzach czytamy: "Myślałam, że Marina to Nina Dobrev", "Tak się skupiłam na kieckach, że nie zauważyłam, kto wychodzi z tłumu. Przyjęłam, że to jakiś pan młody", "Lewandowski jak Masimo". Wielu pytało się też, gdzie w tym czasie była Ania Lewandowska. W komentarzach internauci typują, że nagrywała filmik.