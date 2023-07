10 lipca Magda Gessler kończy 70 lat. Najsłynniejsza polska restauratorka nie zamierza zwalniać tempa życia. W rozmowie z "Party" zdradziła, że nie wybiera się na emeryturę, bo praca to dla niej przyjemność. "To jest mój odpoczynek. Mnie się wydaje, że kontakt z ludźmi to jest tak fascynujące, tak interesujące, że spełnianie mojej pasji, pomoc ludziom i psychiczna i zdrowotna jest chyba moim celem w życiu" - wyznała. Świętowanie urodzin zaczęła z wyprzedzeniem. Właśnie została zaskoczona przyjęciem niespodzianką.

REKLAMA

Zobacz wideo Lara Gessler o najmie mieszkania. Wyjaśnia, dlaczego nie zdecydowała się na zakup

Magda Gessler zaskoczona przyjęciem niespodzianką. "Jestem bardzo zdziwiona"

Relację z urodzin Magdy Gessler udostępnił na Instagramie m.in. mąż jej córki Lary i Ciocialiestyle. Goście zjawili się na miejscu z wyprzedzeniem i podekscytowani czekali na przybycie restauratorki. I nagle pojawiła się ona! Niespodzianka z pewnością się udała, bo Magda Gessler wyglądała na mile zaskoczoną. Zebrani goście zaśpiewali jej radosne sto lat, a jej córka Lara wraz z wnuczką Neną serdecznie ją uściskały.

Urodziny Magdy Gessler fot. instrgam.com/ciocialiestyle

Bardzo mi miło, strasznie się cieszę i jestem bardzo zdziwiona - powiedziała wzruszona Magda Gessler.

Przyjęcie urodzinowe w ogrodzie. Goście mieli do dyspozycji fajki wodne

Przyjęcie zostało zorganizowane w ogrodzie. Przestrzeń została klimatycznie oświetlona kolorowymi lampionami i świecami. Dla gości przygotowano niskie stoliki na rozłożonych na trawie dywanach. Na stołach pojawiły się też shishe, czyli fajki wodne do palenia tytoniu. Ten zwyczaj pochodzi z krajów arabskich i Indii. Trudno o przyjemniejszy klimat podczas ciepłego letniego wieczoru. Zobaczcie ten bajkowy ogród w galerii na górze strony.

W ogrodzie pojawiła się też kapela grająca na żywo. Goście tańczyli m.in. do utworu "Ach Franka, Franka" Warszawskiej Kapeli z Targówka. Lara Gessler miała na sobie błękitną sukienkę z przezroczystej tkaniny, a Magda Gessler wystąpiła w pomarańczowej sukience w duże wzory. Przyjęcie zostało zorganizowane z wyprzedzeniem, więc to z pewnością nie koniec świętowania. Urodziny Magdy Gessler dopiero za kilka dni, bo kalendarzowo są 10 lipca.