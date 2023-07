Amerykańskie media od tygodni donoszą o Kevinie Costnerze, który po 24 latach małżeństwa rozwodzi się z żoną, Christine Baumgartner. Małżonkowie walczą teraz zacięcie o wielkie pieniądze i końca ich batalii pełnej wzajemnych oskarżeń nie widać. Jeśli wszystko pójdzie po myśli hollywoodzkiego aktora, jego żona wiele straci. Kobieta podważa ich intercyzę, bo nie zadowala jej ugoda rozwodowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Kevin Costner w filmie "Bodyguard" wygrywał rankingi na najgorszą fryzurę

Co jest w intercyzie Kevina Costnera? "People" cytuje jej fragment

Według nowych informacji magazynu "People" żona Kevina Costnera może stracić wkrótce półtora miliona dolarów ugody rozwodowej. Wszystko przez to, że kwestionuje intercyzę, którą ponad dwie dekady temu podpisała i żąda więcej pieniędzy. W dokumentach złożonych 28 czerwca przez prawników aktora, można przeczytać, że kobieta w takiej sytuacji może stracić wszelkie prawa do otrzymania jakiejkolwiek płatności. Gazeta zacytowała dokładny fragment, jaki miał znaleźć się w intercyzie małżonków.

Jeżeli którakolwiek ze stron zakwestionuje ważność niniejszej umowy lub stwierdzi, że jest ona nieważna w całości lub w części, strona ta będzie odpowiedzialna wobec drugiej strony za wszystkie opłaty świadków, adwokatów, księgowości oraz koszty poniesione przez stronę broniącą ważności niniejszej umowy. Mowa o przypadku, gdy niniejsza umowa lub jakakolwiek jej kwestionowana część zostanie uznana za ważną i wiążącą - można przeczytać w cytowanym dokumencie.

Na razie Costner wygrywa

Póki co Kevin Costner dopiął swego i wkrótce pozbędzie się żony z jego willi wartej 145 mln. dolarów, która znajduje się w Santa Barbara. Jak donosi stacja Fox News, 5 lipca sędzia Thomas Anderele przychylił się do prośby aktora i nakazał jego żonie wyprowadzenie się z ich rezydencji do końca tego miesiąca. "Kevin poczuł ogromną ulgę" - zdradziła w rozmowie z magazynem "People" osoba z bliskiego otoczenia gwiazdora. Wcześniej żona aktora robiła wszystko, co można, by nie opuszczać willi, zasłaniając się dobrem trójki ich dzieci: synów - Caydena i Hayesa oraz córki Grace.

Kevin Costner z żoną Fot. YouTube.com/@extratv