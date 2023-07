O tym, że Anna Lewandowska kocha podróże, wiedzą wszyscy. Trenerka chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z najróżniejszych zakątków świata. Robi to przy pomocy mediów społecznościowych. Na samym tylko Instagramie śledzi ją ponad pięć milionów użytkowników. Najwyraźniej jednak, jak wskazują na to jej ostatnie InstaStories zainspirowała się teraz Wojciechem Cejrowskim. Tak samo jak znany podróżnik przemierza świat na boso.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska

Anna Lewandowska znów boso. Tym razem we Włoszech

Niedawno żona najlepszego polskiego piłkarza, Roberta Lewandowskiego, wpadła na chwilę do stolicy, gdzie nie próżnowała. Weekend w Warszawie rozpoczęła imprezą na jachcie, a podczas rejsu towarzyszyły jej znane celebrytki. Po zejściu na ląd w pewnym momencie zdjęła buty i przemierzała stołeczne trawniki boso. "Wolę chodzić boso niż w obcasach" - wyznała przy tym. I rzeczywiście, coś w tym jest, bo trenerka obecnie przebywa we Włoszech, które również przemierza na bosaka. Jej obserwatorzy ponownie mogą oglądać jej gołe stopy z perfekcyjnie wykonanym pedicure.

Anna Lewandowska przemierza świat na boso https://www.instagram.com/annalewandowska/

Lewandowska i Krupińska imprezują nad Wisłą. Żona piłkarza niczym rusałka

Anna Lewandowska paraduje na boso. Być może bolą ją nogi

Prawdę mówiąc, nie ma się co dziwić, że Anna Lewandowska, kiedy tylko może, rezygnuje z obuwia. Na co dzień sporo trenuje, a buty w sportowe w takie upały to przecież nie najlepszy pomysł. Żona Roberta Lewandowskiego nie rezygnuje też z tańca (często na obcasach), ważniejszych wyjść, eventów i spotkań biznesowych. Nie zaskakuje zatem fakt, że wolne chwile w towarzystwie przyjaciół woli spędzać na boso. W końcu nie musi się niczym wtedy przejmować. A i stopy odpoczywają. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Anna Lewandowska KAPiF.pl / KAPiF.pl