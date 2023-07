W "Dzień dobry TVN" trwa czas wielkich zmian. Pracę straciła spora część prowadzących. Z programem musieli pożegnać się Małgorzata Rozenek, Andrzej Sołtysik, Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Kalczyńska i Małgorzata Ohme. Ostatnio pojawiły się plotki, że mają ich zastąpić gwiazdy TVN, takie jak Katarzyna Bosacka, Dorota Szelągowska i Martyna Wojciechowska. Podróżniczka nie poprowadzi programu śniadaniowego, ale będzie się w nim regularnie pojawiać.

Martyna Wojciechowska komentuje plotki odnośnie prowadzenia "Dzień dobry TVN"

Martyna Wojciechowska wcześniej nie dementowała plotek, ale dała do zrozumienia, że raczej nie zobaczymy jej w tej roli. "Słyszeliście już? W mediach piszą, że mam zostać jedną z osób prowadzących 'Dzień dobry TVN'. Co wy na to? Oglądalibyście? Mogłabym wreszcie zaszaleć z modnymi stylizacjami, no i w ogóle wyglądać bardziej stylowo" - pisała, dodając jedno ze starych zdjęć.

Wojciechowska przeprosiła córkę. "Wyszło, jak wyszło"

Teraz Martyna Wojciechowska ogłosiła, że będzie pojawiać się gościnnie w "Dzień dobry TVN", żeby opowiadać o nowych odcinkach programu "Kobieta na krańcu świata". "Ponad 1,3 tys. komentarzy tutaj i na Facebooku wspierających mnie w roli nowej prowadzącej programu 'Dzień dobry TVN!' Wow! Dziękuję" - zaczęła wpis.

I tak, potwierdzam! Będę tam od jesieni… ale wpadać gościnnie na kanapę, żeby opowiadać wam o nowych odcinkach i bohaterkach programu "Kobieta na krańcu świata". Obecny zespół "Dzień dobry TVN to świetni prowadzący i prowadzące i z wielką przyjemnością będę tam zaglądać. A ja, póki co zostaję w pracy na krańcach świata - dodała.

Fani w komentarzach cieszą się, że Wojciechowska nadal będzie zajmować się programem podróżniczym, chociaż niektórzy żałują, że nie zobaczą jej jako prowadzącej śniadaniówki. "Jednak wielka szkoda. Pani w roli prowadzącej byłaby numer jeden", Szkoda pani Martyno...a już miałam nadzieję", "Ja myślę, że to dobra decyzja i tak jak jest, jest ok. Świetnie się pani sprawdza w tym, co pani robi teraz" - czytamy. Zdjęcia Martyny Wojciechowskiej znajdziecie w galerii na górze strony.

