Maciej Orłoś od kilku miesięcy jest związany z młodszą o 23 lata Pauliną Koziejowską. Para poznała się na jednym z branżowych eventów. "Poczułam to od razu, bo ja mam coś takiego, że albo czuję, albo nie. Gdybym nie poczuła, to nie byłoby kontynuacji na pewno naszej relacji. Ja powiedziałam Maćkowi, aby ocenił moje wywiady i to był wywiad z Anią Korcz i z Piotrem Rubikiem i Maciej mi wysłał na drugi dzień niesamowity mail na ileś stron, głównie chwalił" - wyznała Koziejowska w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Maciej Orłoś nadal nie rozwiódł się z żoną. Przeżyli razem 26 lat

Maciej Orłoś aż trzy razy powiedział w swoim życiu sakramentalne "tak". Wszystkie małżeństwa prezentera zakończyły się jednak rozstaniem. Jego pierwszą żoną była dziennikarka Monika Jóźwik. Z drugą rozstał się po 11 latach związku, a jego trzecia partnerka, Joanna Twardowska, nadal formalnie pozostaje jego żoną. Para złożyła już wniosek o rozwód, ale, jak donosi "Fakt", terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono. Małżeństwo dziennikarza trwało 26 lat i wygląda na to, że para musi uzbroić się w cierpliwość, bo kolejka w sądzie jest spora.

Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska już razem zamieszkali. Mają też plany na przyszłość

W wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" aktualna partnerka Macieja Orłosia przyznała, że nie przeszkadza jej różnica wieku, "Wiek to tylko liczba. Po prostu jestem z Maćkiem, jest mi z nim dobrze i nie patrzę na to, ile Maciek ma lat, nie patrzę na to, ile ja mam lat (...) Jest nam ze sobą super i tyle" - podkreśliła. Para już ze sobą zamieszkała, mimo że dziennikarz nadal pozostaje w formalnym związku z żoną.

"Oboje jesteśmy bałaganiarzami, więc się nie kłócimy o układanie skarpetek. Oboje mamy swoje nawyki. Nieład artystyczny to się nazywa. Wiele osób się nas pyta, czy my się o coś kłócimy, ale my się naprawdę o nic nie kłócimy. Nie wiem, może Maciej jest taki ugodowy, bo ja do aniołków nie należę. Może tak jest, że Maciek wie, że nie warto zawracać sobie głowy jakimiś błahostkami. Chyba to też dlatego, że my dużo rozmawiamy, dlatego się nie kłócimy" - wyznała Paulina Koziejowska.

Dziennikarka zdradziła też, że para ma wobec siebie poważne plany. Kiedy została zapytana o ślub, przyznała, że ma z Orłosiem wspólne plany dotyczące związku. " Pozwolę sobie to zachować dla siebie, bo to są takie bardzo prywatne sprawy. Nie powiem teraz, jakie mamy plany, ale na pewno jakieś mamy, skoro jesteśmy ze sobą" - podsumowała.