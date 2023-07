Grzegorz Markowski od dwóch lat rzadko pojawia się publicznie. Wyjątek robi jedynie, gdy jest zaproszony na scenę przez córkę. Patrycja Markowska wstawia też ich wspólne fotografie do mediów społecznościowych.

Grzegorz Markowski na najnowszym zdjęciu z córką. "Warto czytać"

Ostatnio Patrycja znów pochwaliła się zdjęciem z tatą. Nie ma wątpliwości, że łączy ich wyjątkowa więź i uwielbiają wspólnie spędzać czas na łonie natury. Widać również, że były lider Perfectu lubi czytać - na ujęciu Grzegorz Markowski ma w ręku książkę "Człowiek na rodzie" Janusza Rudnickiego.

Warto czytać – napisała pod fotografią wokalistka.

Lider Perfectu na scenie. Razem z córką

Grzegorz Markowski o emeryturze. Muzyk odpoczywa

Gdy w 2021 roku Grzegorz Markowski ogłosił, że ze względu na pogarszające się zdrowie przechodzi na emeryturę, fani zamarli. Przyznał wtedy, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń związanych z wiekiem. Na szczęście miłośnicy jego muzyki od czasu do czasu mogą posłuchać go jeszcze na koncertach córki. W rozmowie z Plejadą powiedział też, na co teraz ma czas.

Jestem za odejściem w rozsądnym momencie. Teraz zaprasza mnie córka i cieszę się na podróż i rozmowy z nią, bo często nie możemy się nagadać. Oczywiście z wyjścia na scenę też, ale to są trzy, cztery piosenki, to jest jeszcze w moim zasięgu. Niedługo będę to skracał i raczej w ogóle zamknę ten rozdział. To jest czas nadrabiania lektur, oglądania filmów, chodzenia na spacery - podkreślił muzyk w wywiadzie

Muzyk na koncertach z córką śpiewa wspólnie nagrane utwory (m.in. "Kieszenie"), a także utwory Perfectu. Ogranicza się jednak do 4-5 piosenek. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

