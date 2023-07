Barbara Sienkiewicz jest aktorką znaną z epizodycznych ról w takich serialach jak "Klan", "M jak miłość" czy "Ranczo". Zrobiło się o niej głośno, gdy urodziła bliźniaki, mając 60 lat. Wówczas wylała się na nią fala krytyki. Niektórzy uważali, że to egoistyczne i nieodpowiedzialne podejście. Pojawiły się także spekulacje, że w ciążę zaszła dzięki metodzie in vitro. Barbara Sienkiewicz w ostatnich latach usunęła się w cień, jednak teraz udzieliła wywiadu w "Wieczornym Expressie". Opowiedziała, że dzieci pytają o ojca dziecka, który nie ma do nich żadnych praw.

Barbara Sienkiewicz o ojcu bliźniaków. Urodziła je w wieku 60 lat

Barbara Sienkiewicz zapytana o to, czy dzieci przyszły na świat dzięki in vitro, ucięła temat. "To jest moja tajemnica i moja decyzja" - powiedziała. Dodała też, że bliźniaki, Anna i Piotrek urodziły się zdrowe. Odnoszą także sukcesy. Syn występował w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w "Madame Butterfly", a córka uczęszcza do szkoły tanecznej. Aktorka powiedziała też, dlaczego zapragnęła zostać mamą w późnym wieku.

Ania i Piotrek urodzili się zdrowi, dostali dziesięć punktów w skali Apgar. Chęć bycia mamą nieraz jest tak silna, że pokonuje wszystkie bariery. Wszystkie, jeżeli się naprawdę chce. Pierwszy moment, kiedy zapragnęłam być mamą, pojawił się podczas rozmowy z moim lekarzem, który powiedział: "Pani ma młody wiek biologiczny". Zdziwiłam się. I to na tyle mocno zostało w mojej psychice, że wiedziałam i czułam, że mam jeszcze czas. Czułam w 100 proc., że dam radę. Gdybym tego nie czuła, to na pewno bym nie realizowała do końca swojej decyzji i chęci - powiedziała w "Wieczornym Expressie".

Barbara Sienkiewicz urodziła bliźniaki, mając 60 lat. Co u niej słychać?

W wywiadzie Barbara Sienkiewicz ujawnia, że dzieci pytają o ojca. Aktorka mówi, że mężczyzna chciał mieć potomstwo, jednak z pewnych powodów nie uczestniczy w ich życiu. "Moje dzieci wiedzą, że był tata, był mężczyzną, który chciał mieć dzieci, że był ich tatą, ale z powodów, o których teraz nie powiem, nie ma taty. Mają tę podstawę psychiczną do tego, że są w pewnym sensie dowartościowane. W klasie moich dzieci jest sytuacja taka, że są dzieci, które mają tatę, ale i takie, które go nie mają. Myślę, że to jest dobry kierunek dla nich w tym momencie. Każdy etap życia potrzebuje innego wyjaśnienia, i to, co ja teraz mówię dzieciom na temat taty, za kilka lat będzie nieaktualne" - powiedziała. Zdjęcia Sienkiewicz znajdziecie w galerii na górze strony.

Barbara Sienkiewicz z dziećmi Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl