Aktor Maciej M. i influencerka Julia K. zostali ukarani za promocję alkoholu

Maciej M. i Julia K. 22 maja zostali skazani wyrokiem nakazowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Aktor ma zapłacić grzywnę w kwocie 15 tysięcy złotych, natomiast influencerka została ukarana grzywną w kwocie 10 tysięcy złotych - poinformował 7 lipca rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna. Oprócz grzywien skazani celebryci będą musieli ponieść także koszty procesu.

Maciej M. i Julia K. skazani za promocje alkoholu

18 kwietnia 2023 roku do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie reklamowania alkoholu w internecie przez Macieja M. i Julię K. Złożyła go Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie. Zarzuca im naruszenie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, za co grozi grzywna w wysokości od 10 do 500 tys. zł. Informację o tym, że influencerka i aktor złamali przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi potwierdziła w rozmowie z TVP INFO rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Podczas procesu stwierdzono, że Maciej M. 31 sierpnia 2021 r. i 6 lipca 2022 r. na Instagramie publicznie reklamował szkocką whisky i włoskie piwo. Natomiast Julia K. w czerwcu 2022 reklamowała włoskie piwo, na tym samym portalu. Sąd wydając wyrok nakazowy, uznał, że dowody zebrane przez prokuraturę i wina oskarżonych nie budzi wątpliwości. Wyrok nie jest prawomocny. Celebryci mogą złożyć do niego sprzeciw. Do momentu publikacji artykułu skazani nie opublikowali oświadczeń ani nie zabrali głosu.