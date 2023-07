Ozempic to lek na cukrzycę, który pomaga zmniejszyć podwyższone stężenie glukozy we krwi. Jakiś czas temu ustalono, że jego substancja aktywna - semaglutyd - hamuje apetyt. W ten sposób lek stał się szybko trendem wśród gwiazd i na TikToku. Choć wiele ze znanych osób nie przyznało się do jego stosowania, mówi się, że korzystały z niego m.in. siostry Kardashian i Jessica Simpson. Lekarze ostrzegają, że pacjenci po przyjmowaniu leku przez zbyt szybką utratę wagi zmagają się z obwisłą skórą i sflaczałymi pośladkami.

Kim Kardashian i Jessica Simpson zostały oskarżone o zażywanie Ozempic

Kim i Khloe Kardashain wrzuciły jakiś czas temu na Instagram sesję zdjęciową, podczas której zaprezentowały swoją sylwetkę. Zdjęcia sióstr wywołały w komentarzach burzę. Fani gwiazd spekulowali, że Kardashianki zażywają popularny lek dla cukrzyków. "Post sponsorowany przez Ozempic?", "Reklama Ozempic to jedyne, co ja tutaj widzę...", "Zbyt chude ręce. Ozempic?". Z podobnymi zarzutami zmaga się również Jessica Simpson. Piosenkarka w ostatnich miesiąc przeszła ogromną metamorfozę. Simpson pół roku po narodzinach trzeciego dziecka ogłosiła, że schudła 45 kilogramów, czego efektami chwali się na Instagramie. W wywiadzie dla magazynu "Bustle" podkreśliła jednak, że jej przemiana jest wynikiem ciężkiej pracy, a nie "cudownego leku". "To siła woli. Czy wolicie, żebym znowu piła? Bo właśnie wtedy byłam cięższa" - skwitowała wokalistka.

Chelsea Handler i Amy Schumer przestrzegają fanów

Do zażywania leku przyznała się komiczka Chelsea Handler. Powiedziała, że próbowała w ten sposób schudnąć, ale cały czas czuła, że ją mdli. "Już tego nie biorę. To zbyt nieodpowiedzialne" - przyznała. "Co prawda nie stronię od nielegalnych substancji, ale tego leku na cukrzycę nie będę brać. Spróbowałam i nie zamierzam tego robić. To nie dla mnie" - oceniła stanowczo. Podobne stanowisko zajęła Amy Schumer, która także przyznała się do brania leku, aby schudnąć. "Czułam się tak fatalnie, że nie byłam w stanie bawić się z moim synem" - powiedziała komiczka.

Osbourne trudno rozpoznać. Schudła po zastrzykach na zmniejszenie łaknienia

Zainteresowanie lekiem sprawia, że chorzy na cukrzycę mają problem, aby go kupić

Po Ozempic sięga coraz więcej osób, które upatrują w nim cudownego środka na odchudzanie. Przez niezdrowe zainteresowanie produktem, leku brakuje dla tych, którzy otrzymują go w związku z jego wskazaniem medycznym. Lekarze stanowczo odradzają zażywanie środka w sposób, który nie jest mu dedykowany. Jednym zdrowym sposobem na zmianę sylwetki jest zbilansowana dieta i sport.