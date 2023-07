Marcus Jordan, syn legendy NBA Michaela Jordana, twierdzi, że jego rodzina nie ma nic przeciwko jego związkowi z Larsą Pippen, która przez 23 lata była żoną Scottiego Pippena. 32-letni Jordan i 49-letnia Pippen trafili na pierwsze strony gazet na początku tego roku, gdy ujawnili, że się spotykają, co sprawiło, że wiele osób chwytało się za głowę. Wszak Michael Jordan i Scottie Pippen mają wspólną przeszłość. Wspólnie zdobyli sześć tytułów NBA podczas ich czasów gry w Chicago Bulls. Koszykarze świetnie dogadywali się ze sobą na boisku, ale także poza nim. Gdy zmarli rodzice Pippena, Jordan był przy nim. Dziś jednak za sobą nie przepadają.

Syn Michaela Jordana spotyka się z byłą żoną kolegi z drużyny jego ojca

Ze względu na przeszłość gwiazd NBA, związek Marcusa i Larsy przyciąga wiele uwagi. Po pierwsze między parą jest 16 lat różnicy, a po drugie co o tej relacji sądzą Jordan i Pippen. Jednak pomimo tego, zakochanym udaje się stworzyć solidny związek już od zeszłego roku. Ostatnio Michael Jordan żartobliwie twierdził, że nie pochwala tej relacji, odpowiadając zdecydowanym "nie" na pytanie, czy tak jest. Wydaje się jednak, że to nie do końca prawda. Marcus twierdzi, że jego rodzina kocha Larsę po spędzeniu z nią czasu na wakacjach w zeszłym roku.

Rozmawiając z Entertainment Tonight we wspólnym wywiadzie z ukochaną, Marcus Jordan powiedział: "Cóż, spędziliśmy trochę czasu razem podczas wakacji. Przyjechała i odwiedziła część mojej rodziny, ja odwiedziłem część jej rodziny, więc myślę, że kiedy zdaliśmy sobie sprawę, że nasze rodziny nie mają nic przeciwko temu, to czuję, że było nam łatwiej. Spędziliśmy razem Święto Dziękczynienia w zeszłym roku i moja rodzina ją kocha. Uważają, że jest świetna. I ostatecznie myślę, że moja rodzina po prostu chce widzieć mnie szczęśliwego. Tak długo, jak jestem szczęśliwy, oni są zadowoleni z tego, gdzie mieszkam". Pełną rozmowę part obejrzycie w nagraniu wideo powyżej. 6 lipca para wspólnie świętowała urodziny Larsy. Zdjęcia znajdziecie w galerii.