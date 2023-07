Lewandowska dodała selfie. Internauci patrzą na jej twarz. "Duża zmiana zaszła u ciebie"

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna na Instagramie. Jej obserwatorzy mogą więc każdego dnia śledzić, co słychać u niej i jej bliskich. Bardzo wiele materiałów trenerki pochodzi z treningów lub są robione podczas innych aktywności, w których bierze udział, takich jak np. nauka bachaty. Od czasu do czasu na profilu "Lewej" pojawiają się ujęcia, na których ma pełen makijaż. Zazwyczaj są one robione na ścianach lub na branżowych imprezach. Teraz Lewandowska przygotowała niespodziankę dla fanów.

Anna Lewandowska w pełnym makijażu. Internauci komentują

Trenerka opublikowała zdjęcie, na którym ma mocny makijaż. Podkreśliła usta czerwoną szminką, wykonturowała twarz, użyła różu i tuszu, który podkręcił jej rzęsy. Włosy ułożyła w fale oraz dobrała delikatną biżuterię. Takie selfie pojawiło się z powodu współpracy reklamowej Anny Lewandowskiej z jedną z luksusowych marek. Internauci ruszyli z komentarzami. "Nie poznałam", "Duża zmiana u ciebie zaszła. Na lepsze oczywiście", "Pani Aniu, nie musi się pani malować. Oczy robią robotę" - możemy przeczytać.

Anna Lewandowska Instagram.com/ annalewandowska

Anna Lewandowska do show-biznesu weszła kilka lat temu. Żona Roberta Lewandowskiego przeszła w tym czasie metamorfozę, eksperymentowała z różnymi kolorami włosów. Przez długi czas nosiła grzywkę. Jednak nie zawsze wybierała ciemniejszy odcień farby. Zanim zrobiło się o niej głośno, była nawet blondynką. Mama piłkarza zdradziła jednak kiedyś, że jej syn robił wszystko, by jego ukochana zrezygnowała z tego koloru.

