"Bez urazy" jest filmem opowiadającym o przedsiębiorczej Maddie i 19-letnim Percym, który przygotowuje się do studenckiego życia. Komedia jest szeroko komentowana przez widzów, głównie przez kontrowersje wokół relacji głównych bohaterów. Wielu zarzuca twórcom promowanie groomingu, czyli związków, w których, przez sporą różnicę wieku, starszy partner manipuluje młodszym. Jakby tego było mało, niedawno Lawrence zdradziła pikantne szczegóły dotyczące powstawania produkcji.

Jennifer Lawrence nie chce dublerki. "To było dla mnie zabawne"

W rozmowie z magazynem "Variety" Lawrence przyznała, że przy pracach na filmem nie potrzebowała dublerki. Wszystkie sceny, w których widzimy Jennifer nagą, zostały zrealizowane z jej osobistym udziałem. Co więcej, aktorka przyznała, że nie wyobraża sobie podjęcia innej decyzji. "Nie. Nie zrobiłam tego. Żadnych dublerek, żadnych zastępstw. To wszystko ja, cały czas, całkiem naga. Wszyscy na planie wciąż się mnie pytali: "Jesteś pewna? Jesteś pewna?". Nie zastanawiałam się nawet przez chwilę. To było dla mnie zabawne. Na tym też polega moja praca. Nie widzę powodów, aby w takich scenach wyręczać się innymi osobami".

Jennifer Lawrence jest znana ze swojego luźnego podejścia do panujących w Hollywood konwenansów. Na festiwalu w Cannes zaskoczyła wszystkim pewnym szczegółem swojej stylizacji. Gwiazda, chcąc uniknąć zapewne upadku ze schodów, do eleganckiej, czerwonej sukni założyła... japonki! Fotoreporterom udało się uchwycić zdjęcia osobliwego obuwia, kiedy aktorka kroczyła po czerwonym dywanie. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

