Niepokojące informacje o złym stanie zdrowia Madonny, która pod koniec czerwca trafiła na kilka dni na oddział intensywnej terapii, zostały poruszone w nowym odcinku "Pytania na śniadanie". Prowadząca cykl "Czerwony dywan", Aleksandra Grysz, niespodziewanie mówiąc o problemach zdrowotnych piosenkarki, zarzuciła Madonnie używki i niezdrowy tryb życia. Katarzyna Cichopek przy tej okazji wspomniała o ingerencji gwiazdy w urodę.

Informacje o stanie zdrowia Madonny. W "Pytaniu na śniadaniu" wspomniano o rzekomych używkach piosenkarki

Informacje o złym stanie zdrowia Madonny zmroziły jej fanów. Menadżer gwiazdy informował tylko zdawkowo o infekcji bakteryjnej. "Prawdopodobnie zmaga się z sepsą" - ocenił kilka dni później doktor Stuart Fischer w rozmowie z "Daily Mail", ale na razie nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Piosenkarka opuściła już szpital, ale wciąż jest bardzo słaba i doniesienia zza oceanu, nie napawają póki co optymizmem. Zauważono to w piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie", gdzie pozwolono sobie, przy okazji, snuć teorie o przyczynach problemów zdrowotnych gwiazdy.

Jest wyczerpana. Wydaje mi się, że chyba wszyscy sobie zdajemy sobie sprawę, że Madonna nie prowadzi zbyt zdrowego trybu życia, jeżeli chodzi o jakieś takie, powiedziałabym delikatnie mówiąc, używki. Myślę, że to też nie pozostało bez wpływu na jej zdrowie" - powiedziała Aleksandra Grysz w piątkowym "Pytaniu na śniadanie".

Cichopek reaguje na niepokojące informacje na temat zdrowia Madonny. "Może to jest problem, że tam jest dużo substancji wstrzykniętych"

Rozmawiając o Madonnie, widzowie "Pytania na śniadanie" - jak i prowadzący - mogli zobaczyć na ekranie jej najnowsze zdjęcia. "Osoba jednak nie ta sama" - pozwolił sobie stwierdzić niepytany o zdanie Maciej Kurzajewski, przez co na chwilę wszyscy skupilu się na wyglądzie gwiazdy. To skłoniło jego ukochaną do odważnej refleksji, choć rozmowy o tym, jak ktoś wygląda, w obliczu niepokojących informacji zdrowotnych, nie wydają się najlepszym czasem do tego typu rozważań.

Może to jest właśnie problem, że tam dosyć dużo ingerencji, różnych substancji wstrzykniętych. To nie jest obojętne dla organizmu - stwierdziła Katarzyna Cichopek.

"Może tak być" - spuentowała Aleksandra Grysz i kontynuowała temat, twierdząc, że najbliżsi współpracownicy Madonny są przygotowani na najgorsze. Dodała przy tym, że oczywiście ekipa "Pytania na śniadanie" trzyma za nią kciuki i życzy jej wszystkiego, co najlepsze.

Fan Madonny oburzony dywagacjami w "Pytaniu na śniadanie". "Zadziwia mnie lekkość w formułowaniu osądów"

Słowa Grysz i Cichopek zaskoczyły dziennikarza, który jest wielkim fanem Madonny, Piotra Grabarczyka. "Wypowiedź ekspertki TVP jest skandaliczna. Madonna od lat słynie ze zdrowego stylu życia, olimpijskiej wręcz kondycji i dyscypliny, więc sugerowanie jej uzależnienia od używek jest co najmniej niepoważne. Szczególnie w obliczu przygotowań do wielkiej trasy koncertowej" - powiedział Grabarczyk w rozmowie z Plotkiem.

Zadziwia mnie lekkość w formowaniu takich osądów, zdaje się, że gdyby była tutaj mowa o lokalnej celebrytce, to telewizyjna ekspertka bardziej ważyłaby słowa w obawie przed interwencją prawnika. Na jej szczęście, Madonna nie ma pojęcia kim jest, inaczej słono by zapłaciła za szerzenie oszczerstw i pomówień, które zdają się być już linią programową telewizji, dla której pracuje - dodał ekspert.

Przy okazji naszej rozmowy Piotr Grabarczyk zwrócił też uwagę na dywagacje Katarzyny Cichopek. Według niego prowadząca program, która sama jest często narażona na oceny innych, mogłaby być szczególnie wyczulona na podobne rozważania. Według niego osoby, nie będące ekspertami z zakresu medycyny, nie powinny pozwalać sobie na medyczne refleksje.

"Komentarz pani Cichopek jest o tyle przykry, że sama wystawiona jest na mnóstwo niepochlebnych komentarzy dotyczących jej wyglądu, wagi czy stylu. Łączenie zabiegów medycyny estetycznej z ostatnimi doniesieniami o stanie zdrowia Madonny jest bezzasadne. To żenująca refleksja, na którą mogła wpaść osoba bez wiedzy medycznej" - stwierdził.

