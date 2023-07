Katarzyna Nosowska nie raz już zabłysnęła poczuciem humoru w mediach społecznościowych. Jej zabawne nagrania z cyklu "A ja żem jej powiedziała..." zrobiły furorę w sieci i doprowadziły do wydania książki o tym samym tytule. Tym razem Nosowska postanowiła wcielić się w rolę polskiej celebrytki w USA. Internauci szybko wyłapali, że to odniesienie do postaci Caroline Derpieński. Modelka nie zostawiła tego bez odpowiedzi.

Nosowska parodiuje Derpieński. "Prosiłabym zachować formę Kate Nosauski"

Najnowsze nagrania Katarzyny Nosowskiej na Instagramie mają związek z kampanią reklamową, w której bierze udział. Piosenkarka promuje napoje mleczne. Zrobiła to jednak w brawurowym stylu. Alter ego Caroline Derpieński bawi do łez. W pewnym momencie padają słowa, że Kate Nosauski ma aż osiem miliardów followersów na Instagramie. To niewątpliwe nawiązanie do Derpieński, która obserwatorów ma obecnie 6,5 miliona. Wielu komentatorów powątpiewało w ich autentyczność. Sandra Kubicka sugerowała wręcz, że Derpieński kupiła followersów.

Na początek prosiłabym, żeby zachować formę Kate Nosauski, bo tym się teraz posługuję. Także do Stanów wyjechałam trzy i pół miesiąca temu (...). Nagle przybyło mi bardzo dużo followersów. Mam w tej chwili, żeby nie skłamać, osiem miliardów. Moi ludzie powiedzieli mi, że mnie obserwują po prostu wszyscy - żartowała Katarzyna Nosowska na Instagramie.

Derpieński ostro odpowiada Nosowskiej. "Babci zamarzył się hamerykański sen"

Pod postem Katarzyny Nosowskiej pojawiło się mnóstwo komentarzy rozbawionych fanów. Swoje wyrazy miłości i uznania przekazali także celebryci. Wśród nich: Ralph Kamiński, Maffashion, Sara Mannei i Mery Spolsky. Post skomentowała także Joanna Przetakiewicz, która roześmiana zapytała, "no i jak cię nie kochać?". Na te słowa uaktywniła się sama Caroline Derpieński, która uznała, że nagranie Nosowskiej to żałosny kicz. W innym komentarzu napisała, że "babci zamarzył się hamerykański sen".

Ja jej bynajmniej nie pokochałam. To nie dystans do siebie, a żałosny kicz - napisała Caroline Derpieński.

