Tegoroczni maturzyści mogą odetchnąć. 7 lipca wreszcie dowiedzieli się, jak poszły im egzaminy pisemne. To był stres nie tylko dla zdających, lecz także dla ich rodziców, również tych znanych. W tym roku swoje dzieci wspierała m.in. Monika Richardson. Za to grono maturzystów zasili Roksana Węgiel i Mateusz Pawłowski, znany z roli Kacperka w serialu "Rodzinka.pl". Prezenterka już podzieliła się z fanami, jak poszło jej córce.

Monika Richardson chwali się sukcesem córki. Swoim też

Richardson jest mamą dwójki dzieci: Tomasza i Zofii, których ojcem jest jej były mąż Jamie Malcolm. Syn ma 22 lata, córka 18. Prezenterka chętnie pokazuje pociechy na Instagramie i nie ukrywa dumy z ich osiągnięć. Tym razem ma prawdziwy powód do dumy, bowiem jej córka zdała egzamin dojrzałości. Jednak wpis na Instagramie, który opublikowała, nie jest tak oczywisty jak to się może wydawać.

"Dzisiaj wyniki matur. Zośka zdała świetnie. Dla mnie to było oczywiste, dla niej nie" - napisała szczęśliwa 7 lipca 2023 roku. Jednak Monika Richardson wykorzystała okazję, by podzielić się swoim sukcesem. "Pomyślałam, że pochwalę się też własnym wynikiem, a co! Uważam, że 97 proc. to całkiem nieźle. Powieszę sobie w szkole" - dodała, pokazując przy okazji zdjęcie certyfikatu z języka angielskiego. Całość opatrzyła hasztagami, w tym m.in. brzmiącym "brawo my". Internauci ruszyli z gratulacjami.

Monika Richardson chwali się sukcesem Screen z Instagram.com/ monikarichardson

