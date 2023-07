Zenek Martyniuk na długo zapamięta swój koncert we Włodawie. W jego kierunku poleciało kilka jajek. Oburzony gwiazdor disco polo zapraszał sprawcę na scenę, nazywając go chojrakiem, wołał ochronę i straszył basistą. Okazało się, że antyfan Zenka przyznał się do winy. Dostał karę 500 złotych grzywny, a także dwuletni zakaz uczestniczenia w imprezach masowych. Głos w tej sprawie postanowił zabrać Skiba. Lider Big Cyca napisał list skierowany do Martyniuka. Chyba nie takich słów spodziewał się autor hitu o zielonych oczach.

Skiba ostro do Zenka Martyniuka: Jesteś wizytówką telewizji, która kłamie

Skiba w liście do lidera zespołu Akcent potępił zachowanie sprawy incydentu we Włodawie. Przyznał, że rzucanie jajkami na koncercie to chuligaństwo. Jednocześnie mocno skrytykował samego Zenka za to, że występuje od lat w telewizji, która opluwa, kłamie i szydzi z Polaków. Padły mocne słowa.

Prokuratura postanowiła zbadać sprawę i kto wie, może "jajcarz" zostanie wtrącony do ciemnego lochu lub rozstrzelany za "zdradę państwa". Doprawdy, aż dziw, że od razu po koncercie nie spalono go widowiskowo na stosie. Rzucanie jajami czy czymkolwiek w wykonawców na scenie to chuligaństwo, które powinno być jednoznacznie potępione. To jawny brak kultury i chamstwo. Jednak nerwowa i przesadna reakcja Zenka Martyniuka i władz na ten błahy w sumie czyn sprowokowała mnie do napisania tego listu (...). Twoje oburzenie na ten jajowy "zamach" jest zrozumiałe, ale pozwól, że ci pewne sprawy wytłumaczę. Od ośmiu lat jesteś wizytówką telewizji, która kłamie, opluwa i szydzi z połowy Polaków - napisał Skiba na Facebooku.

Skiba nie odpuszcza Zenkowi: Wykorzystują cię jako pacynkę do robienia ludziom wody z mózgu

Lider zespołu Big Cyc przyznał, że wprawdzie Zenon Martyniuk nie śpiewa o polityce, ale pozwala, by jego wesoła twórczość była wykorzystywana w propagandowych celach. Według Skiby władze TVP wykorzystują gwiazdora disco polo jak pacynkę. Zauważył też, że w przeszłości piosenki Akcentu jednoczyły Polaków na weselach, a teraz swoimi występami Martyniuk pozwala pluć TVP na Tuska i Trzaskowskiego.

Ja wiem, że ty nie śpiewasz o polityce. Ale ty i twoje piosenki zostały wykorzystane niczym zasłona dymna dla obrzydliwej nagonki TVP na wszystko i wszystkich, którzy uważają inaczej niż władza. Być może o tym nie wiesz, ale wykorzystują ciebie jako pacynkę do robienia ludziom wody z mózgu. Jesteś im potrzebny, by w wesołym tonie i z uśmiechem na ustach mogli sprzedawać swe kłamstwa - dodał Skiba.

