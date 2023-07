Bogumiła Wander swego czasu była uważana za najpiękniejszą prezenterkę TVP. Za gwiazdą szaleli mężczyźni, ale ta oddana była Krzysztofowi Baranowskiemu. Od pierwszego spotkania do ślubu pary minęły lata, bo Wander przez długi czas nie mogła rozwieść się z drugim mężem. Z kolei pierwszy rozwód ikony TVP przebiegł gładko...

Bogumiła Wander pierwszego męża poznała w Sopocie. Zostawiła go dla innego mężczyzny

Zbigniewa Żołędziowskiego, pierwszego męża, Wander poznała na festiwalu w Sopocie. Chociaż oboje mieszkali w Łodzi, to ścieżki prezenterki i lingwisty splotły się właśnie na tym niegdyś prestiżowym wydarzeniu muzycznym. "Na festiwalu w Sopocie. Był tam też mój brat, Włodzimierz Wander, który grał w Niebiesko-Czarnych na saksofonie, i jego żona Dana Lerska, która zdobyła pierwsze miejsce. Z pierwszym mężem mieszkaliśmy najpierw na Starówce. Był typowym bon-vivantem, ale znał wiele języków" - wspominała gwiazda na łamach książki "Spowiedź kapitana". Wander i Żołędziowski w latach 70. zamieszkali w stolicy, niedługo po ślubie powitali na świecie syna Marka. Niestety, małżeństwo wkrótce potem rozpadło się. Prezenterka wdała się bowiem w romans...

Drugi mąż Wander wiedział o jej romansie z Baranowskim. Nie godził się na rozwód

Juliana poznała przez wspólnych znajomych. Mężczyzna tak naprawdę "wychodził" ten związek, chociaż Wander wprost przyznawała, że nigdy nie kochała drugiego męża. "Był handlowcem, który dużo jeździł po świecie, na wysokim stanowisku. Bardzo szybko zmusił mnie do ślubu. Ale małżeństwo właściwie nie istniało. On widział, że tego uczucia w stosunku do niego nie ma" - czytamy w "Spowiedzi kapitana".

Wszystko zmieniło się, kiedy gwiazda poznała znanego żeglarza, Krzysztofa Baranowskiego. Pomiędzy nimi szybko wybuchła namiętność. Ich związek przez lata rozkwitał w ukryciu - sportowiec miał bowiem żonę i dwoje dzieci, podobnie zresztą jak Wander. Mąż prezenterki wiedział o romansie, co więcej, sam odwoził ją na spotkania z kochankiem. I chociaż wiedział, że Bogumiła szaleje za Baranowskim, to przez lata nie godził się na rozwód. W końcu to Wander podjęła dramatyczną decyzję o opuszczeniu Juliana, postawiła wszystko na jedną kartę. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę - to właśnie u boku żeglarza znalazła spokojną przystać i prawdziwą miłość.

Bogumiła Wander i Krzysztof Baranowski Fot. Kapif.pl