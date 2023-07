Pod koniec czerwca pracę w "Dzień dobry TVN" straciło wielu prezenterów. Filip Chajzer sam jednak zrezygnował na jakiś czas z prowadzenia śniadaniówki z powodów zdrowotnych. O tym, że prezenter na dłuższy czas znika z "Dzień dobry TVN" dowiedzieliśmy się z instagramowego konta programu. Chajzer już wcześniej miał przerwę w prowadzeniu śniadaniówki, musiał nawet przerwać program na żywo i udać się do szpitala. Wrócił, ale nie na długo. Gwiazdor nie wyjawił, co dokładnie mu dolega. Więcej o tym opowiedział Zygmunt Chajzer.

Zygmunt Chajzer zdradza, co dolega Filipowi Chajzerowi

Filip Chajzer nie zdradzał publicznie szczegółów, na co dokładnie choruje. W rozmowie z Pudelkiem wyznał jedynie: "Próbowałem pracować, jednocześnie walcząc o zdrowie, ale to nie zadziałało. Zawsze regularnie robiłem serwisy w samochodach (żeby nie stracić gwarancji) i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby przełożyć to na własne zdrowie. Teraz ceną za to jest remont generalny". Bardziej wylewny był jego ojciec. Zygmunt Chajzer w rozmowie z "Na Żywo" zabrał głos. Znając przeszłość Chajzera juniora, można wyczytać między wierszami, że chodzi o depresję.

Filip ma wsparcie, pomoc i jest na dobrej drodze. To straszna choroba, która wyrządziła wielką krzywdę wielu ludziom. Nie chcę, żeby mojego syna spotkało to samo - mówił ojciec prezentera

Filip Chajzer zmaga się z depresją

Filip Chajzer wiele przeszedł w życiu. W 2015 roku w wypadku samochodowym zginął jego dziewięcioletni syn. Prezenter ma także bardzo burzliwe życie uczuciowe. Jego kolejne związki czy rozstania są szeroko komentowane w mediach. Chajzer został również niesłusznie oskarżony o przywłaszczenie pieniędzy z fundacji. Ta sprawa tak go dotknęła, że nie przyszedł na dyżur do "Dzień dobry TVN". W maju 2021 roku Filip Chajzer wyznał, że od ponad roku leczy się z depresji i przyjmuje leki. "Tylko moja rodzina i przyjaciele do tej pory wiedzieli, na jakie dno ludzkiej psychiki spadłem. Terapia, leki. Poczucie własnej wartości na poziomie mułu. Strach przed wyjściem na ulice, Himalaje wysiłku, żeby stanąć przed kamerą" - podzielił się z fanami. Prezenter "Dzień dobry TVN" wyznał, że na jego stan psychiczny w znacznej mierze wpłynął hejt i zmasowane ataki w sieci.

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.