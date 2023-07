Tadeusz Broś to z całą pewnością jedna z najbardziej kultowych postaci Telewizji Polskiej. Kariera dziennikarza była w pełnym rozkwicie, gdy stery przejął bezlitosny nałóg. Popadł w uzależnienie od alkoholu, które doprowadziło go na samo dno. W tym przypadku sława okazała się nie być tak piękna i beztroska, jak wydawała się na szklanym ekranie.

Tadeusz Broś, czyli charyzmatyczny Wujek Teleranek. Dziennikarz to swoista ikona lat 90

"Teleranek" to program, który w latach 90. znał chyba każdy. W kultową postać prowadzącego co niedzielę wcielał się Tadeusz Broś. Jego zabawny sposób bycia i bezproblemowe podejście do tematu przyczyniły się do niezwykłej oglądalności. "Teleranek" nie był jedyną produkcją w karierze Brosia. Mężczyzna pojawiał się także jako prowadzący wyborów Miss Polonia oraz Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Poza pracą przed kamerami dziennikarze pełnił także inne funkcje w TVP. Przez dłuższy czas był redaktorem naczelnym "Roweru Błażeja". Zawrotną karierę przerwał nałóg.

Tadeusz Broś, legendarny Pan Teleranek. Wyrzucony za picie alkoholu w pracy nigdy nie wrócił na szczyt

Tadeusz Broś popadł w szpony alkoholizmu. Dziennikarz nie potrafił wyjść z zabójczego nałogu

W książce "Sorry Batory, czyli przypadki Pana Teleranka" Broś opisał swoją walkę z alkoholizmem. W jednym momencie jego życie uległo diametralnej zmianie. Dziennikarz podczas służbowego rejsu zasnął z papierosem w ustach. Wskutek tego spłonął cały statek, a Broś pożegnał się z pracą w mediach. Aby móc się utrzymać, imał się różnorakich zajęć. Był taksówkarzem i telemarketerem. Wskutek ogromnych długów ogłosił upadłość konsumencką. Był pierwszym Polakiem, który zdecydował się na tak niecodzienny, jak na tamte lata, krok. Dziennikarz zmarł 27 października 2011 roku. Dzień później obchodziłby swoje 62. urodziny. Odszedł jako bezdomny i w pełni pochłonięty przez nałóg alkoholowy. Chorował na gruźlicę.

Tadeusz Broś EASTNEWS

Masz problem z alkoholem lub potrzebujesz otrzymać pomoc? Skontaktuj się ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików przez stronę internetową lub telefon: (22) 828 04 94 albo 801 033 242.