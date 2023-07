"Aniołki" Victoria's Secret przez lata były podziwiane na całym świecie. To grupa wyselekcjonowanych modelek o rzekomo idealnych wymiarach i promiennych uśmiechach. Niedościgniony wzór dla milionów kobiet. Firmie produkującej bieliznę zapewniały krocie, ale teraz okazuje się, że w całym procederze było sporo fałszu. Byłe modelki związane z marką zabrały głos. Ich wyznania mogą wielu zaskoczyć.

