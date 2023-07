Jacek Cygan 6 lipca 2023 roku skończył 73 lata. To ceniony artysta, na jego koncie nie znajdziemy większych skandali. Jest związany z jedną kobietą, a o swojej miłości chętnie opowiada w mediach. Z Ewą Łabuńską poznali się w 1978 roku w Teatrze Słowackiego w Krakowie, dokładniej w garderobie. On przyjechał z zespołem Nasza Basia Kochana, ona była asystentką reżysera festiwalu. Uczucie wybuchło od razu, jednak potrzebowali czasu. Poznawali się podczas kolejnych imprez. "Byliśmy sobą tak zafascynowani, że aż zakochani!" - wyznała Ewa Cygan w jednym z wywiadów.

Jacek Cygan jest zakochany w jednej kobiecie. Jaką mają receptę na związek?

Zakochani szybko zrozumieli, że świetnie się uzupełniają. To dzięki ukochanej Jacek Cygan poświęcił się pisaniu, choć z wykształcenia jest inżynierem. "Byłam pewna po dwóch, trzech latach wspólnego bycia, mieszkania razem, że on musi pisać piosenki, a nie doktorat z języków maszyn" - tłumaczyła pani Ewa. Za to jej mąż uważa, że to jego ukochana dba o to, by ich dom funkcjonował. "Gdyby nie ona, nie płaciłbym rachunków, ponieważ nie wiem, gdzie się je płaci. Krany by przeciekały, drzwi skrzypiały, podłogi trzeszczały, a tynki odpadały, bo do prac domowych mam dwie lewe ręce" - zachwalał żonę poeta w jednej z rozmów.

Czy mają więc receptę na sukces i powodzenie w małżeństwie? "Trzeba słuchać drugiej osoby, wsłuchiwać się w nią. Dbać o to, by zawsze było dla niej miejsce w naszym życiu" - uważa Jacek Cygan. Przede wszystkim "między nimi jest harmonia", jak to podkreślił artysta w wywiadzie dla tygodnika "Dobry Tydzień". Ale to nie znaczy, że się nie kłócą. Starają się wtedy przedyskutować temat. Powodem zazwyczaj są... drobiazgi. Łączą ich także wspólne pasje, takie jak podróże. Jacek i Ewa Cyganowie od czasu do czasu pojawiają się na branżowych imprezach. Ich wspólne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.